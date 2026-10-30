Mężczyzna w ciemnych okularach i z nożem chodził za kobietą po peronie dworca. Gdy go zatrzymano tłumaczył, że zbiera grzyby

Z nożem śledził kobietę na peronie

We wtorek, 27 października około godziny 15:40 do patrolu warszawskiej straży miejskiej podbiegła zaniepokojona grupka osób. Zdenerwowane kobiety przekazały, że na peronie stacji PKP Warszawa-Międzylesie przebywa mężczyzna z nożem w ręku, który miał chodzić za jedną z podróżnych.

Strażnicy udali się na miejsce, gdzie zaobserwowali około 40-letniego mężczyznę z psem, w ciemnych okularach i z nożem zwisającym na sznurku przy jednej z dłoni. Strażnicy podeszli do niego i zapytali, co robi na peronie z nożem. Odpowiedział, że przyszedł... pozbierać grzyby.

Zdjęcie okularów zdradziło tajemnicę mężczyzny

Kiedy zdjął okulary, funkcjonariusze poznali po oczach, że prawdopodobnie jest pod wpływem substancji psychoaktywnych. Na miejsce zostały wezwane policja i pogotowie ratunkowe. W trakcie przeprowadzonej w oczekiwaniu na nie kontroli osobistej, strażnicy ujawnili przy coraz agresywniej zachowującym się mężczyźnie – także pałkę teleskopową.

Po wspólnych ustaleniach policji i pogotowia, ze względu na niepokojące zachowanie mężczyzna został zabrany do szpitala. Jego psem zaopiekował się z kolei Ekopatrol straży miejskiej.

Atak nożownika w centrum Warszawy:

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