Mężczyzna w ciemnych okularach i z nożem chodził za kobietą po peronie dworca. Gdy go zatrzymano tłumaczył, że zbiera grzyby

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-30 9:47

Nietypowe zdarzenie na peronie PKP w Warszawie. Straż miejska zatrzymała mężczyznę, który z nożem w ręku śledził kobietę. 40-latek, wyglądający na odurzonego, twierdził, że szukał grzybów. Znaleziono przy nim również pałkę teleskopową.

Peron przystanku kolejowego Warszawa Międzylesie
Autor: Adrian Grycuk / Wikipedia/ CC BY-SA 3.0

Z nożem śledził kobietę na peronie

We wtorek, 27 października około godziny 15:40 do patrolu warszawskiej straży miejskiej podbiegła zaniepokojona grupka osób. Zdenerwowane kobiety przekazały, że na peronie stacji PKP Warszawa-Międzylesie przebywa mężczyzna z nożem w ręku, który miał chodzić za jedną z podróżnych.

Strażnicy udali się na miejsce, gdzie zaobserwowali około 40-letniego mężczyznę z psem, w ciemnych okularach i z nożem zwisającym na sznurku przy jednej z dłoni. Strażnicy podeszli do niego i zapytali, co robi na peronie z nożem. Odpowiedział, że przyszedł... pozbierać grzyby.

Zdjęcie okularów zdradziło tajemnicę mężczyzny

Kiedy zdjął okulary, funkcjonariusze poznali po oczach, że prawdopodobnie jest pod wpływem substancji psychoaktywnych. Na miejsce zostały wezwane policja i pogotowie ratunkowe. W trakcie przeprowadzonej w oczekiwaniu na nie kontroli osobistej, strażnicy ujawnili przy coraz agresywniej zachowującym się mężczyźnie – także pałkę teleskopową.

Po wspólnych ustaleniach policji i pogotowia, ze względu na niepokojące zachowanie mężczyzna został zabrany do szpitala. Jego psem zaopiekował się z kolei Ekopatrol straży miejskiej.

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