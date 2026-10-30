Od wtorku duże utrudnienia na Mokotowie, drogowcy zamykają ważne skrzyżowanie przy szpitalu

Nowe zamknięcia na Madalińskiego i dojazd do szpitala

Drugi etap robót obejmie odcinek ulicy Madalińskiego od skrzyżowania z ulicą Kazimierzowską do pierwszego wjazdu do Szpitala im. Świętej Rodziny przy aptece. Sam przejazd przez skrzyżowanie z ulicą Kazimierzowską zostanie całkowicie zamknięty. Bardzo ważną informacją dla pacjentów jest fakt, że sam wjazd do szpitala pozostanie otwarty.

Dojazd do lokalnych posesji oraz do ulicy Wiśniowej zostanie zapewniony od strony ulicy Sandomierskiej. Warto pamiętać o zmianach w parkowaniu. Na całym remontowanym obszarze obowiązywać będzie bezwzględny zakaz zatrzymywania się, także na wyznaczonych dotąd miejscach. Pojazdy pozostawione na drodze zostaną odholowane na koszt właścicieli.

Ułatwienia przewidziano dla pieszych. Przejście przez ulicę Madalińskiego na wysokości ulicy Kazimierzowskiej pozostanie czynne. Z kolei w rejonie ulicy Wiśniowej piesi przejdą na drugą stronę ulicy, ale ruch będzie kierowany raz z jednej, raz z drugiej strony skrzyżowania.

Dotychczasowe zmiany w ruchu i objazdy

Przypomnijmy, że od dwóch tygodni wyłączony z ruchu jest już odcinek ulicy Madalińskiego pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Kazimierzowską. Dla kierowców omijających ten rejon wyznaczono trasy zastępcze.

Główne objazdy prowadzą następującymi trasami:

przez Aleję Niepodległości oraz ulicę Rakowiecką w kierunku Puławskiej,

w kierunku Puławskiej, przez ulicę Odyńca do ulicy Puławskiej.

W związku z prowadzoną inwestycją zmodyfikowano organizację ruchu na okolicznych ulicach. Ruch dwukierunkowy wprowadzono na ulicach: Króżańskiej, Kwiatowej, Lewickiej, Falęckiej oraz Ligockiej. Zmienioną trasą kursują również pojazdy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 omijają zamknięty fragment, jeżdżąc Aleją Niepodległości oraz ulicą Batorego.