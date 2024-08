i Autor: Straż Miejska Warszawa Zatrzymany - Straż Miejska Warszawa

INTEWENIOWALI PRZECHODNIE

Mężczyzna dotykał 15-latki na jednej z ulic w Warszawie. Chciał zaciągnąć je do swojego domu

Zuzanna Sekuła 17:39

Na ulicy Chrościckiego w Warszawie 37-letni mężczyzna zaczepiał obce kobiety. Ofiarami jego nachalnego zachowania padły dwie 15-letnie dziewczynki. Interweniowali przechodnie, którzy zatrzymali i obezwładnili sprawcę aż do przybycia strażników miejskich. Podczas interwencji nastolatki powiedziały, że sprawca dotykał je i namawiał do pójścia z nim do domu.