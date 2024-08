Bunt parafian w Ząbkach. Stoją murem za odwołanym wikarym. „Nie chcemy, żeby odchodził!”

O ks. Przemysławie Matuszewskim wierni parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach mówią zgodnie – To kapłan z prawdziwym powołaniem! Od zaledwie trzech lat jest wikarym, a już zdążył zaskarbić sobie miłość wszystkich. - Dzięki niemu moje dzieci same chcą chodzić do kościoła. Nawet mnie do tego namówiły! - mówi nam Lilia Adamicka (48 l.), jedna z tysiąca osób, które podpisały petycję z prośbą o pozostawienie wikarego. - Nigdy nie mieliśmy tutaj takiego kapłana, jak ksiądz Przemek. Dzieciaki mówią na niego po prostu Przemo. Robi wiele dobrych rzeczy. Organizuje wyjazdy, kolonie, zabiera młodych do parków rozrywki. Nie odrzuca nawet tych dzieci, które wypisały się z religii. Dzięki niemu młodzież sama garnie się do kościoła! Kościół przeżywa kryzys. Tacy księża, to skarb, a oni go przenoszą na wiejską parafię. Tam większość mieszkańców, to starsi ludzie – mówi Marzena Toton (43 l.).

Z decyzji biskupa niezadowoleni są też młodsi parafianie. - Lubię ks. Przemka, bo zawsze mogliśmy na niego liczyć, otrzymywaliśmy od niego wsparcie. Nie wymuszał na nas wiary. Lekcje z nim były przyjemne, chciało się na nie chodzić – mówi nam 16-letnia Julia. – Organizował też różne przedstawienia i wyjazdy. Dużo osób w nich uczestniczyło. Jesteśmy strasznie źli i jest nam przykro. Jak ks. Przema zabraknie, to nas też nie będzie w kościele! – dodaje nastolatka.

Parafianie z Ząbek: Biskup nas nie szanuje

Duża grupa parafian jest wściekła i nie rozumie decyzji władz kościelnych. - Poprzedni wikary był u nas 9 lat. Dlaczego ks. Matuszewski ma odejść po zaledwie 3? - pytają. Wysłali w tej sprawie pisamo do bp. Kamińskiego. Na swoje pytanie nie otrzymali jednak odpowiedzi. - Napisaliśmy do biskupa. W odpowiedzi dostaliśmy pismo na zasadzie kopiuj-wklej, w którym nawet nazwisko ks. Przemka przekręcono, a do adresata zwrócono się „Pani Grzegorz”. To jest kpina z nas wszystkich – chórem twierdzą nasi rozmówcy.My też zwróciliśmy się w tej sprawie do diecezji. - Decyzją Biskupa Romualda Kamińskiego zmiany miejsca bądź formy pracy duszpasterskiej ogłoszone w diecezji warszawsko-praskiej dotyczą blisko 60 kapłanów. Biskup dokonując translokat zakłada, że zmiana miejsca posługi kapłańskiej szczególnie w przypadku młodych księży takich jak ks. Przemysław, stanowi szansę na pełniejsze poznawanie realiów funkcjonowania różnych parafii, lokalnych środowisk i wielości modeli pracy duszpasterskiej, czego następstwem może być jeszcze lepsza forma pracy duszpasterskiej wśród wiernych - odpisał ks. Dawid Sychowski, rzecznik prasowy diecezji warszawsko-praskiej.

Ząbki. Awantura u proboszcza i list do papieża

W środę (31 lipca) grupa parafian poszła do przykościelnej kancelarii, żeby rozmówić się z proboszczem. Emocje wzięły górę i doszło do poważnej awantury. - Przecież kościół nie ma swoich pieniędzy, my to wszystko finansujemy. Dlaczego biskup nie chce z nami rozmawiać? Dlaczego ksiądz proboszcz nie wstawi się za wikarym? - domagali się wyjaśnień. Proboszcz odparł, że do biskupa w tej sprawie dzwonił, ale nic nie wskórał. Gdy zrobiło się jeszcze goręcej i pod adresem duchownego padły zarzuty o materializm, pleban poczuł się urażony i wyprosił wszystkich z kancelarii.

Parafianie byli rozgoryczeni. - Nic to nie dało i już chyba nie da. Napisaliśmy do Ojca Świętego. Może on przywróci nam ks. Przemka? - zastanawiają się mieszkańcy Ząbek.

