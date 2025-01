SZOK!

Miał 2,5 promila i kierował ciężarówką! Ciężki pojazd wbił się w bariery pod Serockiem

To cud, że nie doszło do tragedii. Kierujący ciężarówką na ulicy Warszawskiej w Stasim Lesie (gm. Serock) wjechał do rowu, a pojazd przewrócił się na bok i uderzył w bariery energochłonne. Mężczyzna był kompletnie pijany!