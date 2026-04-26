Miejski autobus uderzył w słup. Półtoraroczne dziecko trafiło do szpitala

Maria Hędrzak
2026-04-26 11:47

W sobotę, 25 kwietnia na stołecznej Ochocie doszło do groźnego wypadku. Autobus komunikacji miejskiej z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w przydrożny słup sygnalizacji świetlnej. W wyniku zdarzenia półtoraroczne dziecko zostało przewiezione do szpitala.

Galeria zdjęć 10

Około godziny 17:40 w sobotę służby ratunkowe pojawiły się przy skrzyżowaniu ulic Pruszkowskiej oraz Żwirki i Wigury, w okolicy przystanków „Pruszkowska” na warszawskiej Ochocie. Miejski autobus linii 172 wjechał tam bowiem w słup sygnalizacji świetlnej.

- W wyniku tego zdarzenia półtoraroczne dziecko trafiło do szpitala. Kierujący autobusem był trzeźwy - przekazał w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jadący ulicą Żwirki i Wigury kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami, ponieważ uszkodzony pojazd komunikacji miejskiej zablokował jeden z pasów ruchu.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tego groźnego zdarzenia. Na miejscu pracowali stołeczni funkcjonariusze, którzy będą ustalali dokładne przyczyny i okoliczności wypadku. 

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
WARSZAWA
WYPADEK
AUTOBUS