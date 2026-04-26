Miejski autobus uderzył w słup. Półtoraroczne dziecko trafiło do szpitala

Miejski autobus uderzył w słup w Warszawie

Około godziny 17:40 w sobotę służby ratunkowe pojawiły się przy skrzyżowaniu ulic Pruszkowskiej oraz Żwirki i Wigury, w okolicy przystanków „Pruszkowska” na warszawskiej Ochocie. Miejski autobus linii 172 wjechał tam bowiem w słup sygnalizacji świetlnej.

- W wyniku tego zdarzenia półtoraroczne dziecko trafiło do szpitala. Kierujący autobusem był trzeźwy - przekazał w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jadący ulicą Żwirki i Wigury kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami, ponieważ uszkodzony pojazd komunikacji miejskiej zablokował jeden z pasów ruchu.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tego groźnego zdarzenia. Na miejscu pracowali stołeczni funkcjonariusze, którzy będą ustalali dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

