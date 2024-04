i Autor: straż miejska Warszawa Mieli dość mieszkania z rodziną, więc włamali się do pustostanu. Zapukała do nich policja

Dzicy lokatorzy

Mieli dość mieszkania z rodziną, więc włamali się do pustostanu. Zapukała do nich policja

mk 14:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Para młodych ludzi miała dość mieszkania w zatłoczonym mieszkaniu z rodziną. W ich budynku stało pusty lokal należący do miasta. 28-latek i 25-latka postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Włamali się do środka i zaczęli mieszkać na dziko! Po kilku dniach zapukała do nich policja i straż miejska.