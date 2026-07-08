Mieszkanka Warszawy otworzyła pudełko po butach. Zamarła, gdy zobaczyła co jest w środku

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-08 14:52

Niezwykłe zdarzenie w Warszawie. Mieszkanka Bielan wezwała Ekopatrol po tym, jak w pudełku po butach znalazła blisko metrowego węża zbożowego. Gad, najprawdopodobniej uciekinier z terrarium, trafił pod opiekę specjalistów w warszawskim ZOO.

Nietypowe znalezisko na warszawskich Bielanach. Strażnicy miejscy wezwani do węża

Do niezwykłej interwencji doszło ostatnio na warszawskiej Chomiczówce. W piątek, 3 lipca, funkcjonariusze Ekopatrolu zostali wezwani na ulicę Conrada przez zaniepokojoną mieszkankę. Kobieta oczekiwała na strażników trzymając w rękach pudełko po butach. Okazało się, że wewnątrz znajdował się barwny, niespełna metrowy wąż zbożowy.

Sądząc po rozmiarach, gad był w pełni dojrzały. Sprawiał również wrażenie bardzo dobrze odżywionego i zadbanego, co sugeruje, że najprawdopodobniej uciekł swojemu właścicielowi z terrarium.

Co ciekawe, zgłaszająca nie zdradziła strażnikom, w jaki sposób znalazła się w posiadaniu kartonika z tym nietypowym lokatorem w środku.

Wąż zbożowy uciekł z terrarium? Gad trafił do warszawskiego ZOO

Funkcjonariusze sprawnie przełożyli gada z Chomiczówki do specjalnego transportera. Następnie przewieźli go bezpiecznie do ośrodka CITES zlokalizowanego na terenie warszawskiego ZOO, gdzie oddano go pod opiekę wykwalifikowanych specjalistów.

Warto zauważyć, że wąż zbożowy nie występuje w Polsce w środowisku naturalnym, można go spotkać wyłącznie jako zwierzę hodowlane. Gady tego gatunku są bardzo łatwo dostępne w krajowych sklepach terrarystycznych, a hodowcy proponują wiele różnorodnych wariantów kolorystycznych. Ze względu na fakt, że zwierzęta te nie mają wygórowanych wymagań i są stosunkowo tanie, zyskały ogromną popularność, stając się najczęstszym wyborem dla osób rozpoczynających swoją przygodę z terrarystyką w Polsce.

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