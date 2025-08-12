Mini Cooper w ogniu! Kierowca osobówki utknął w błocie i spalił auto

Parzniew. Nietypowe zdarzenie drogowe. Auto ugrzęzło w błocie, wybuchł pożar

Do zdarzenia doszło około godziny 19:45 na ul. Rzecznej w Parzniewie (pow. pruszkowski). Jak relacjonuje w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Milena Wojciechowska z pruszkowskiej policji: − O godzinie 19:39 dyżurny otrzymał zgłoszenie. Mężczyzna jadący Mini Cooperem w kierunku Parzniewa zjechał z drogi publicznej i poruszał się po polu, gdzie ugrzązł w błocie. Próbując ruszyć, ciągle dodawał gazu, co spowodowało zapalenie się trawy, a następnie samochodu − powiedziała.

Kierowca, próbując wydostać Mini Coopera z błotnej pułapki, gwałtownie dodawał gazu. To spowodowało zapalenie się suchej trawy, a ogień szybko przeniósł się na auto. Na miejsce wezwano dwa zastępy straży pożarnej, które sprawnie ugasiły pożar.

Mężczyzna, chcąc uniknąć płomieni, wyskoczył z pojazdu i skoczył do rzeki. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po przebadaniu przez ratowników medycznych został przekazany policjantom.

Po ugaszeniu pożaru policjanci ustalali okoliczności zdarzenia. − Policja, jak dojechała na miejsce, zauważyła człowieka, który znajdował się poza pojazdem. Nie przeprowadzono badania trzeźwości, ze względu na to, że nie ustalono, kto kierował pojazdem. Obecnie trwają czynności wyjaśniające w sprawie − dodała policjantka.

Jak podsumowała podkom. Milena Wojciechowska, na miejscu zdarzenia „nie było świadków zdarzenia ani monitoringu”.

Kiedy kierowca „piłuje” auto, czyli długo utrzymuje silnik na bardzo wysokich obrotach, może doprowadzić do nadmiernego zużycia podzespołów – od przegrzewania silnika i turbiny, przez szybsze zużycie oleju, po uszkodzenie uszczelek czy pęknięcie tłoków.

Takie agresywne traktowanie jednostki napędowej zwiększa ryzyko awarii, podnosi zużycie paliwa i emisję spalin, a w skrajnych przypadkach może skończyć się kosztownym remontem lub całkowitą utratą sprawności silnika.

Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.