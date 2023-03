MISS WARSZAWY DLA "SE"

Miss Warszawy 2023 została Julia Tomaszewska. Najpiękniejsza warszawianka dla „SE”: Uwielbiam bulwary nad Wisłą

Julia Maria Tomaszewska ma 25 lat, jest rodowitą warszawianką, choć teraz mieszka w Londynie. Została Miss Warszawy 2023. Zaraz po uroczystej gali zwyciężczyni plebiscytu mówi „Super Expressowi” o sobie, o swoich związkach z Warszawą, ulubionych miejscach w stolicy i o tym, co by chciała w mieście zmienić. Zapraszamy też do obejrzenia obszernej fotorelacji z gali finałowej Miss Warszawy, wykonanej przez naszego fotoreportera i rozmowy wideo.