Miss Polonia 2023. Zaskakujący wybór finalistek! Która ma największą szansę na koronę?

Finalistki Miss Polonia 2023: zdjęcia kandydatek

Znamy już wszystkie finalistki Miss Polonia 2023. O koronie dla najpiękniejszej Polki marzyło wiele kobiet z całego kraju. Eliminacje i półfinały wyłoniły grono osiemnastu finalistek, spośród których już niedługo jedna z nich zdobędzie tytuł Miss Polonia 2023, a w przyszłości może walczyć także w konkursach międzynarodowych, takich jak Miss World czy Miss Earth. Zdobycie tytułu Miss Polonia 2023 to także ogromna szansa na zaistnienie w mediach. Kto zostanie Miss Polonia 2023? O ten tytuł powalczy 18 kandydatek. Co ciekawe, choć często prym w konkursach piękności wiodą kobiety o jasnych blond włosach, tegoroczne finalistki Miss Polonia udowadniają, że piękno nie zależy od koloru włosów. Wśród kandydatek do korony znalazły się nie tylko piękne blondynki, ale także urocze szatynki i brunetki. Zobaczcie sami!

Miss Polonia - historia konkursu i najsłynniejsze laureatki

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. Pierwszy konkurs odbył się w 1929 r. w Warszawie. Co ciekawe, nazwę "Miss Polonia" wymyślił literat Tadeusz Boy-Żeleński. W ciągu ponad 90 lat istnienia konkursu, tytuł i koronę Miss Polonia nosiły aż 43 Polki. Korona jest trofeum przechodnim, natomiast tytuł przyznawany jest dożywotnio. Królowa otrzymuje wyjątkową, bursztynową koronę, specjalne zaprojektowaną z myślą o Najpiękniejszej Polce. Laureatki Miss Polonia reprezentują Polskę w najważniejszych, międzynarodowych konkursach piękności na świecie: Miss World, Miss Grand International, Miss Earth, Miss Intercontinental i Miss Charm. W przeszłości tytuł Miss Polonia zdobyły m.in. Aneta Kręglicka (Miss World 1989), Ewa Wachowicz, Marcelina Zawadzka, Paulina Krupińska, Izabella Krzan i Karolina Bielawska (Miss World 2021). Obecnie panującą Miss Polonia jest Krystyna Sokołowska.

Finał Miss Polonia 2023. Kiedy w tv i gdzie obejrzeć?

Gdzie obejrzeć finał Miss Polonia? Na razie nie wiadomo, gdzie będzie można obejrzeć finałowy konkurs, ale warto przypomnieć, że ubiegłoroczny finał Miss Polonia transmitowała Telewizja Polska. Finał Miss Polonia 2023 ma odbyć się jeszcze przed wakacjami, a więc najpóźniej za trzy miesiące poznamy nową miss.

Jaka jest różnica między Miss Polski a Miss Polonia?

W Polsce bardzo znane są dwa konkursy piękności: Miss Polski i Miss Polonia. Na czym polega różnica? Miss Polonia jest konkursem starszym, bo organizowanym od 1929 r. Miss Polski ma krótszą historię. Pierwszy finał odbył się dopiero w 1990 r. Do 2014 roku zwyciężczyni konkursu na Miss Polski reprezentowała kraj w konkursie Miss World, natomiast od 2015 roku w konkursie Miss Universe, Miss International i Miss Supranational.

