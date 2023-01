Naćpany kierowca potrącił 16-latkę? Nastolatka trafiła do szpitala

i Autor: POLICJA Mława. Naćpany kierowca potrącił 16-latkę? Dziewczyna przechodziła przez jezdnię w dozwolonym miejscu!

WYPADEK NA PRZEJŚCIU

Do tego dramatycznego wypadku doszło we wtorek, 17 stycznia, w okolicach godziny 16. Przez przejście dla pieszych przy ul. Sienkiewicza przechodziła 16-latka. W dziewczynę wjechał kierujący osobówką 42-letni obywatel Bangladeszu. Nastolatka została przetransportowana do szpitala.