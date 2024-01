Pijany roztrzaskał bmw i uciekł zostawiając rannych! Schował się na balkonie

To był rok krwawych zbrodni. Morderstwa, które wstrząsnęły całą Polską w 2023 r.

Mława. Pijany roztrzaskał skodę i uciekł z miejsca wypadku zostawiając rannych. Schował się na balkonie

Szokujące zdarzenie miało miejsce w czwartek (11 stycznia) na skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego z ul. Graniczną w Mławie. Kierujący bmw 30-latek wyjeżdżał z drogi podporządkowanej. Wtedy doszło do tragedii. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący bmw, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu skodą, który jechał Al. Piłsudskiego. Siła uderzenia zepchnęła skodę z drogi do rowu. Samochód zatrzymał się tuż przy ścianie budynku. Skodą kierował 65-letni mieszkaniec Mławy. W wypadku ranna została 66-letnia pasażerka. Kobietę przewieziono do szpitala w Mławie – opisuje zajście asp. szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji.

Od razu po wypadku kierowca bmw zostawił samochód i uciekł. Polcijanci ustalili jak się nazywa i gdzie mieszka. Gdy przyszli pod jego adres, znaleźli go na balkonie. - Podejrzany próbował ukryć się przez policjantami na balkonie mieszkania, kładąc się na śniegu. W momencie zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu. Jak się okazało, podejrzany 30-latek już wcześniej stracił prawo jazdy, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Został osadzony w policyjnym areszcie – wyjaśnia policjantka. Dzień później, gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty. Odpowie za spowodowanie wypadku, ucieczkę z miejsca zdarzenia i kierowanie po pijaku. Grozi mu wieloletnia odsiadka.