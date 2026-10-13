Młoda kobieta z galerii handlowej poszukiwana. Policja prosi o pomoc

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-13 11:23

Policja z Warszawy szuka kobiety, która może mieć bezpośredni związek z kradzieżą w jednym ze sklepów. Wizerunek tej osoby został upubliczniony, ponieważ od lipca 2026 roku nie udało się ustalić jej tożsamości. Funkcjonariusze apelują o pomoc.

Służby szukają tej młodej kobiety

Warszawscy funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu pokazali zdjęcie kobiety. Niestety, śledczym do tej pory nie udało się dowiedzieć, kim ona jest. W związku z tym proszą mieszkańców o wsparcie.

Sprawa dotyczy młodej osoby, która została nagrana przez sklepowe kamery. Policjanci uważają, że ma ona związek z przestępstwem. Chodzi dokładnie o kradzież w galerii Rondo Wiatraczna przy ulicy Grochowskiej 207 w sobotę 25 lipca 2026 roku.

Policja apeluje o kontakt. Podano numery

Osoby, które wiedzą, kim jest poszukiwana, mogą zgłaszać się do śledczych.

  • 47 723-69-18,
  • 47 723- 82-23 w godz. 8.00-16.00,
  • bądź drogą elektroniczną na adres: [email protected].

Dzwoniąc, należy podać numer sprawy PPM-DM-2844/26.

Zdjęcie poszukiwanej można zobaczyć w naszej galerii.

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