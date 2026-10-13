Młoda kobieta z galerii handlowej poszukiwana. Policja prosi o pomoc

Służby szukają tej młodej kobiety
Warszawscy funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu pokazali zdjęcie kobiety. Niestety, śledczym do tej pory nie udało się dowiedzieć, kim ona jest. W związku z tym proszą mieszkańców o wsparcie.
Sprawa dotyczy młodej osoby, która została nagrana przez sklepowe kamery. Policjanci uważają, że ma ona związek z przestępstwem. Chodzi dokładnie o kradzież w galerii Rondo Wiatraczna przy ulicy Grochowskiej 207 w sobotę 25 lipca 2026 roku.
Policja apeluje o kontakt. Podano numery
Osoby, które wiedzą, kim jest poszukiwana, mogą zgłaszać się do śledczych.
- 47 723-69-18,
- 47 723- 82-23 w godz. 8.00-16.00,
- bądź drogą elektroniczną na adres: [email protected].
Dzwoniąc, należy podać numer sprawy PPM-DM-2844/26.
Zdjęcie poszukiwanej można zobaczyć w naszej galerii.