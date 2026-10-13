Aleja Jana Pawła II w Warszawie przeszła wielką metamorfozę, a kierowców i pieszych czekają ważne zmiany

Zamiast betonu trzy nowe parki kieszonkowe

Prace budowlane objęły przede wszystkim usunięcie zbędnego betonu i zastąpienie go zróżnicowaną roślinnością. Najważniejszą nowością w przestrzeni ulicy jest utworzenie trzech parków kieszonkowych. Dwa z nich usytuowano na odcinku między ulicą Grzybowską a Parkiem Mirowskim, natomiast trzeci powstał pomiędzy ulicami Grzybowską i Twardą.

W nowych strefach relaksu pojawiły się krzewy, byliny i kwiaty, w tym między innymi róże, hortensje, tulipany, geranium oraz liliowce. Przestrzeń uzupełniono o nowe ławki i siedziska, a całości dopełnia ozdobna posadzka z białych oraz antracytowych płyt. W ramach inwestycji przebudowano i doświetlono także chodniki, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo oraz komfort pieszych po zmroku.

Metamorfozę alei domyka posadzenie 99 nowych drzew, wśród których znalazły się platany, klony, jarzęby oraz wiśnie ptasie i piłkowane. Nowa zieleń wysokostpniowa uzupełniła dotychczasowe szpalery i stworzyła naturalną barierę odgradzającą pobliskie budynki od ruchliwej jezdni.

Rowerem po obu stronach ulicy i zmiany w organizacji ruchu

Ważną częścią projektu była budowa nowej drogi dla rowerów. Wyznaczono ją na całym przebudowywanym fragmencie, dzięki czemu cykliści mogą teraz korzystać z tras rowerowych po obu stronach Alei Jana Pawła II. Dwuosobowa infrastruktura ułatwia dojazd do wielu celów po obu stronach ulicy, w tym bezpośrednio do Hali Mirowskiej.

Przeprowadzone prace przyniosły także stałe zmiany w organizacji ruchu samochodowego:

przebudowano wlot w ulicę Twardą, tworząc wyniesione przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy ,

, wprowadzono ruch jednokierunkowy na ulicy Twardej na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Mariańskiej.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe