Młody kierowca rozbił porsche za 700 tys. zł! Uderzył w osobowe audi na prostej drodze

Wieczorem we wtorek (22 października), na Wale Miedzeszyńskim w Warszawie, doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Na prostej drodze zderzyły się Porsche 911 Carrera i osobowe audi. Luksusowe auto, warte nawet około 700 tysięcy złotych, zostało doszczętnie zniszczone. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe i policja. Jak doszło do tego zdarzenia?

Porsche 911 Carrera rozbite w Warszawie. Jak doszło do tego zdarzenia?

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem (21 października) na Wale Miedzeszyńskim, na wysokości ulicy Wersalskiej na Pradze-Południe. Młody kierowca Porsche 911 Carrera uderzył w tył osobowego audi, a następnie znalazł się pomiędzy barierkami a uszkodzonym pojazdem.

Akcja służb na Wale Miedzeszyńskim. Utrudnienia w ruchu

Na miejsce natychmiast skierowano dwa zastępy straży pożarnej, dwie załogi Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz policję. Ratownicy udzielili pomocy uczestnikom zdarzenia, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było konieczności hospitalizacji. Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.

W wyniku zdarzenia, dwa pasy ruchu w kierunku Stadionu Narodowego zostały zablokowane. Ruch w kierunku Pragi-Północ odbywał się z utrudnieniami do czasu zakończenia akcji służb i usunięcia rozbitych pojazdów.

Policja apeluje o rozwagę na drodze. Pamiętajmy, prędkość zawsze dostosowujmy do warunków drogowych i atmosferycznych. Zachowujmy bezpieczny odstęp od innych uczestników ruchu. Przed każdym manewrem upewnijmy się, że jego wykonanie nie zagraża bezpieczeństwu naszemu ani innych. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

Źródło: Miejski Reporter

