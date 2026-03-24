Młodzi mężczyźni zaatakowali maczetą w Siedlcach. Zapadła decyzja sądu

Zatrzymanie Dawida E. i Alana W. po ataku maczetą

W połowie marca 2026 roku oficer dyżurny siedleckiej komendy przyjął zawiadomienie o brutalnej napaści na Piotra K. Sprawcy użyli podczas tego zdarzenia maczety, a zadane ciosy doprowadziły do powstania rozległych obrażeń, bezpośrednio zagrażających życiu poszkodowanego. Śledczy natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone czynności operacyjne oraz dochodzeniowe, aby jak najszybciej ustalić dokładny przebieg wypadków i wytypować osoby odpowiedzialne za ten akt agresji.

Zgromadzone przez mundurowych ślady i poszlaki szybko doprowadziły do ujęcia 20-letniego Dawida E. oraz jego o rok młodszego kolegi, Alana W. Co ważne, obaj napastnicy znali wcześniej swoją ofiarę. Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach oskarżyli Alana W. o pobicie z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia w postaci maczety, co stanowi bezpośrednie zagrożenie utraty życia i podlega pod artykuł 159 Kodeksu karnego. Z kolei Dawid E. usłyszał zarzut pobicia z artykułu 158. Żaden z zatrzymanych mężczyzn nie przyznał się do popełnienia opisywanych czynów.

Decyzja siedleckiego sądu o areszcie dla sprawców pobicia

Biorąc pod uwagę wagę zgromadzonych dowodów oraz brutalny charakter popełnionego czynu, miejscowy Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku prokuratora. Wymiar sprawiedliwości zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych trzymiesięcznego aresztu tymczasowego, izolując ich od społeczeństwa.

Polskie przepisy jasno określają konsekwencje takich działań. Za zwykłe pobicie grozi sprawcom kara sięgająca pięciu lat pozbawienia wolności. Jeśli jednak napastnik posługuje się w trakcie napaści nożem, bronią palną lub innym równie niebezpiecznym przedmiotem, potencjalny wyrok może wzrosnąć nawet do ośmiu lat więzienia. Siedleccy śledczy cały czas pracują nad tą sprawą, nieustannie gromadząc kolejne materiały dowodowe, by wyjaśnić wszystkie detale.