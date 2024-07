Szkoła w PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Dzisiejsza młodzież może być w szoku

Współcześnie moda w szkołach jest raczej bardzo swobodna i nie nakłada się na uczniów nakazów czy zakazów tak jak dawniej. Nasi rodzie i dziadkowie jednak nie mogli wyrazić swojego ja poprzez ubrania, bowiem szkoła narzucała im pewne schematy. W większości placówek obowiązywały wówczas mundurki, które każdy uczeń musiał nosić w ciągu tygodnia. Jeśli chodzi o makijaż czy włosy, dziś młodzież ma tutaj dowolność, lecz lata temu w szczególności dziewczynki nie mogły się malować, a na włosach musiały być zrobione dwa warkoczyki.

Tak naprawdę do lat 80. XX wieku obowiązywały owe zasady, lecz z czasem wszystko zaczęło się zmieniać. W wielu szkołach zrezygnowano z mundurków i dano więcej swobody młodzieży. Dziewczynki zaczęły więc poniekąd eksperymentować z włosami i makijażem, a chłopcy ubierali to, na co mieli ochotę. I tak znaleźliśmy się we współczesnych placówkach edukacyjnych, w których każdy wyraża się przez ubiór, jak tylko chce. Jeśli jednak ciekawi was wygląd mundurków i moda uczniów z okresu PRL-u, koniecznie sprawdźcie naszą galerię zdjęć.

