Tropikalny upał zaleje Polskę? Na razie bardzo gorąco jest w zachodniej Europie. We wtorek (30 lipca) w 41 z 45 departamentów kraju ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy. Temperatura ma sięgnąć tego dnia co najmniej 35 stopni Celsjusza. Instytut meteorologiczny ogłosił, że spodziewa się, iż drugi dzień z rzędu temperatury wyniosą "około 36-38 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 39 stopni" na południowym zachodzie kraju, aż do 40 stopni na południowym wschodzie. Gorąco ma być we Francji do środy (31 lipca). Czy fala upałów w sierpniu wedrze się do Polski?

Prognoza numeryczna maksymalnej temperatury powietrza zakładała, że w czwartek (8 sierpnia) w Warszawie i okolicach termometry miałyby wskazywać nawet 41 stopni! Czy rzeczywiście będzie tak gorąco, a tropikalny upał zaleje Polskę? Zapytaliśmy o to Grzegorza Walijewskiego, rzecznika Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). - W sierpniu mają pojawiać się fale upałów, także te ekstremalne. Czy z rekordami? Niektóre modele wskazywały 40 stopni Celsjusza, jednak we wtorek (30 lipca) te same modele pokazują już wartości rzędu 36-37 stopni Celsjusza - mówi Walijewski w rozmowie z "Super Expressem" i zwraca uwagę, że prognozy z tygodniowym lub dłuższym wyprzedzeniem zazwyczaj sprawdzają się rzadziej niż prognoza pogody na kolejne 2-3 dni.

Nawet jeśli tropikalny upał z temperaturami powyżej 40 stopni do Polski nie dotrze, to i tak sierpień 2024 zapowiada się na gorący miesiąc. - Wszystkie modele na 10 dni do przodu pokazują, że pierwsza część sierpnia 2024 ma być wręcz upalna. Temperatury rzędu 35-37 stopni Celsjusza mogą się pojawić - zdradza rzecznik IMGW i dodaje, że kiedy fala zwrotnikowego powietrza dotrze do Polski w środę (7 sierpnia) to może pozostać z nami nawet do końca weekendu, czyli przez 5 dni. Możliwe są też tropikalne noce z temperaturą 20-22 stopni Celsjusza.

Nasz rozmówca podkreśla, że taka pogoda może być niebezpieczna dla naszego zdrowia. - Takie upały mogą być nie do wytrzymania, szczególnie dla osób starszych. Zdajemy sobie sprawę, że urlopowicze będą cieszyć się z ciepła, ale na dłuższą metę aż takie gorąco jest dobre - mówi Walijewski. Co więcej, na początku sierpnia dokuczać nam będą nie tylko upały, ale i groźne burze, z silnym wiatrem czy gradobiciem. - Takich zjawisk nie brakowało w lipcu i mogą one powrócić w sierpniu - tłumaczy rzecznik IMGW. Warto więc w czasie upałów ograniczyć wychodzenie z domu, pić dużo wody, a także śledzić na bieżąco prognozy pogody, aby przygotować się na niebezpieczne zjawiska meteorologiczne.

