Mokotowscy policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży z włamaniem. Złodziej nie gardził dobrym winem, a jego łupem padło aż 25 butelek tego trunku. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, straty pokrzywdzonych sięgają łącznie 7,5 tysiąca złotych.

Mokotów: Policja zatrzymała konesera wina, który okradał piwnice

Policjanci z Mokotowa otrzymali zgłoszenie o włamaniu do piwnicy, z której skradziono 25 butelek wina i inne przedmioty. Pokrzywdzony oszacował straty na 4 tysiące złotych. Jak się okazało, nie było to jedyne tego typu zgłoszenie. Od początku roku policja otrzymywała informacje o włamaniach do piwnic i komórek lokatorskich. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła blisko 7,5 tysiąca złotych.

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Ich ustalenia doprowadziły do wytypowania dwóch mężczyzn, którzy mogli mieć związek z włamaniami. Okazali się nimi 40- i 33-letni bracia.

Funkcjonariusze zatrzymali obu mężczyzn. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie starszemu z braci trzech zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. Młodszy brat po przesłuchaniu został zwolniony do domu.

„Za popełnione przestępstwa 40-latkowi może grozić kara pozbawienia wolności do 10 lat” – informuje asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.

Pracownik ochrony jednego ze sklepów sieciowych w galerii handlowej na Mokotowie zatrzymał 19-latka, który próbował wyjść ze skradzionymi produktami. Młody mężczyzna nawet nie próbował uciekać. Grzecznie zaczekał na wezwanych policjantów. Gdy przyjechali mundurowi, wyjaśnił im, dlaczego tak się zachował. Jego tłumaczenie wprawia w osłupienie.

