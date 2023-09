Mroczne kulisy handlu ludźmi. Polka na czele przemytniczej sieci

Co tam się dzieje!?

Zatrzymali Polskę, która stała na czele gang. Grupa zajmowała się przemytem ludzi

Funkcjonariuszom udało się rozbić zorganizowaną grupę przestępczą. Z ich ustaleń wynika, że członkowie gangu mogli działać od kilku lat, głównie na terenie Polski, ale także innych krajów europejskich. Wszystko wskazuje na to, że nielegalni migranci z krajów azjatyckich i afrykańskich byli przemycani przez wschodnią granicę, z Białorusi przez Litwę do Polski, która była krajem docelowym lub tranzytowym do innych krajów europejskich.

– Pierwsze uderzenie przeprowadzono w czerwcu tego roku, kiedy to zatrzymano pięć osób, w tym 2 obywateli Pakistanu, 2 obywateli Indii oraz obywatela Tadżykistanu – przekazał w komunikacie zespół prasowy CBŚP

Jak się okazało, w sprawę mogłą być zamieszana mieszkanka województwa śląskiego. 48-letnia kobieta została zatrzymana, a następnie przedstawiono jej zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą działającą na terytorium Poldki.

Decyzją Sądu Rejonowego w Garwolinie wobec podejrzanej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.