Na drogę wbiegła sarna, mazda dachowała. 21-latka wylądowała w szpitalu

Nie do wiary!

Sarnę wtargnęła na drogę, mazda dachowała

Do koszmarnego wypadku doszło w piątek, 21 lipca, kilka minut po godzinie 5 na trasie relacji Lubowidz – Zieluń w pow. żuromińskim. - Jadąca do pracy młoda mieszkanka powiatu żuromińskiego na prostym odcinku drogi prowadzącym przez las wypadała z drogi do przyrożnego rowy gdzie auto dachowało - poinformował asp. Tomasz Łopiński z policji w Żurominie.

Powodem zjechania mazdy z drogi była przebiegająca przez jednię sarna. - Kierująca mazdą, aby uniknąć zderzenia ze zwierzęciem próbowała je ominąć. Manewr niestety zakończył się wypadnięciem z drogi do przydrożnego rowu i dachowaniem - wyjaśnił asp. Łopiński.

Kierująca mazdą 21-latka na szczęście nie doznała poważniejszych obrażeń ciała. Załoga pogotowia przewiozła ja do żuromińskiego szpitala, gdzie została na obserwacji.

Policja przypomina o zasadach

Żuromińska policja upomina kierowców, by nie lekceważyli znaku drogowego „Uwaga na dzikie zwierzęta” (Znak A-18b). Ostrzega on bowiem kierowcę, że ryzyko wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na drogę na tym odcinku drogi jest większe niż w innych miejscach.

- Zmniejszenie prędkości pozwoli nam na zminimalizowanie skutków ewentualnego zdarzenia – przypomina. asp. Tomasz Łopiński.