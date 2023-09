Obawy o bezpieczny przebieg marszu

W czwartek, 28 września w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa wiceprezydent odpowiedzialny za bezpieczeństwo Tomasz Bratek, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Michał Domaradzki i Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego zorganizowali konferencję prasową dotyczącą funkcjonowania miasta w dniu Marszu Miliona Serc, który ma przejść przez centrum Warszawy w niedzielę, 1 października. Mogłoby się wydawać, że urzędnicy mają opanowany skrupulatny plan na tę okoliczność, jednak jak słyszeli w kuluarach dziennikarze „Super Expressu”, w ratuszu jest pełno obaw o bezpieczny przebieg niedzielnego zgromadzenia. - Emocje przedwyborcze sięgają zenitu. Co chwilę przecież słychać o aktach przemocy na tle politycznym. Może być różnie – mówią pracownicy urzędu, którzy nie są pewni na jaką rzeczywistą frekwencję się przygotować. - Skoro organizator zadeklarował milion osób, to do takiego zgromadzenia musimy wszystko dostosować – dodają.

Metrem na marsz najlepiej

Marsz Miliona Serc ma wystartować o godzinie 12 z ronda Dmowskiego i przejść ul. Marszałkowską, Świętokrzyską i al. Jana Pawła II aż do ronda Radosława. - To nasze największe tegoroczne wyzwanie ze względu na liczbę uczestników – przyznał wiceprezydent Bratek. - Czujemy na sobie ogromny ciężar odpowiedzialności. To nowa, 4-kilometrowa trasa, którą jeszcze nigdy nie szedł żaden marsz – dodał dyrektor Domaradzki. A dyrektorka ZTM zachęciła uczestników do korzystania w niedzielę z metra. - Od godziny 9 do godziny 19 będzie kursowało na obu liniach według rozkładu dnia powszedniego. Będzie to środek transportu, który najszybciej i najsprawniej bezpiecznie dowiezie uczestników zgromadzenia – powiedziała Katarzyna Strzegowska, która dodała, że drugim wygodnym środkiem transportu dla niedzielnych podróżnych będzie pociąg. Zarówno Szybkiej Kolei Miejskiej, jak i Kolei Mazowieckich, ponieważ na terenie warszawskiego węzła kolejowego będzie obowiązywać wspólne honorowanie biletów u obu tych przewoźników.

Będzie więcej tramwajów i autobusów

Gorzej w niedzielę mają funkcjonować pozostałe środki komunikacji miejskiej, takie jak autobusy czy tramwaje. - Spodziewamy się wyłączeń operacyjnych wprowadzanych przez służby policji – stwierdziła dyrektorka ZTM. Mimo tego, że urzędnicy podkreślają, że przemarsz będzie pracą na żywym organizmie i sytuacja może się dynamicznie zmieniać, w planach jest wypuszczenie na ulice dodatkowych pojazdów WTP. - Tramwaje będą kursowały częściej, według sobotniego rozkładu jazdy. Zarówno na linie tramwajowe, jak i autobusowe zostaną skierowane dodatkowe pojazdy – dodała Strzegowska wymieniając, że będzie to o 100 więcej autobusów i o 60 więcej tramwajów względem zwykłej niedzieli.

Trakt bez deptaka

1 października wyjątkowo nie będzie deptaka dla spacerowiczów na Trakcie Królewskim. A to po to, by mogły wtedy tamtędy jeździć autobusy na swoich podstawowych trasach. Pasażerom będą pomagali informatorzy WTP rozstawieni w kluczowych miejscach. Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych w godzinach 8-18 w relacji na żywo.

i Autor: Urząd m.st. Warszawy Planowany przebieg Marszu Miliona Serc 2023

Na Marsz Miliona Serc jedź metrem i pociągiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.