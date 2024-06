Rewolucja w kupowaniu biletów PKP i lotniczych? Polacy pokazali, co o tym myślą

Najmniej oblegane kierunki studiów w Polsce

Jednym z najpopularniejszych miast studenckich jest Warszawa. To właśnie do stolicy co roku przybywa wielu nowych mieszkańców, którzy chcą się rozwijać. Dokładnie 6 czerwca 2024 roku na znanym Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się rekrutacja potencjalnych kandydatów.

Co ciekawe, mimo tego, że wyniki matur będą dostępne dopiero w lipcu można już aplikować na wymarzone studia. Jak co roku, na najpopularniejsze kierunki z pewnością powstanie długa lista rezerwowa. W takiej sytuacji być może warto zainteresować się tymi mniej popularnymi, na których miejsc na pewno nie zabraknie. Poznaj najmniej oblegane kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Sprawdź naszą galerę zdjęć, by dowiedzieć się, które konkretnie kierunki nie są chętnie wybierane przez przyszłych studentów.