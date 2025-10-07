Naćpany kierowca wiózł w bagażniku 25-latkę. Wpadł w Warszawie. Szokujące zeznania

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-07 11:18

Mrożące krew w żyłach odkrycie na Pradze Północ! Policjanci zostali zaalarmowani informacją o kobiecie przewożonej w bagażniku volkswagen. To, co odkryli po zatrzymaniu pojazdu, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. W bagażniku faktycznie znajdowała się młoda kobieta, a kierowca – 49-letni recydywista – był pod wpływem narkotyków i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jak 25-latka skończyła w jego aucie?

Naćpany kierowca wiózł w bagażniku 25-latkę. Wpadł w Warszawie. Szokujące zeznania

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Alarm na Pradze Północ. Kobieta uwięziona w bagażniku volkswagena

Informacja o kobiecie przewożonej w bagażniku samochodu postawiła na nogi wszystkie służby na Pradze Północ. Liczyła się każda minuta, gdyż istniało realne zagrożenie dla jej zdrowia i życia. Policjanci, po uzyskaniu rysopisu kierowcy od świadka, rozpoczęli intensywne poszukiwania.

- Białołęcka załoga patrolowa, która również uczestniczyła w tych działaniach, w rejonie skrzyżowania ulic Ratuszowej i Inżynierskiej zatrzymała wytypowanego volkswagena do kontroli. W jego bagażniku faktycznie znajdowała się młoda kobieta – relacjonuje nadkom. Paulina Onyszko.

Po zatrzymaniu pojazdu, funkcjonariusze natychmiast wydostali pasażerkę z bagażnika i zatrzymali kierowcę. 

Kierowca recydywista pod wpływem narkotyków

Sprawdzenie danych kierowcy w policyjnym systemie ujawniło szokujące fakty. 49-latek miał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, obowiązujące aż do października 2027 roku! To nie wszystko – test na narkotyki wykazał obecność amfetaminy i metamfetaminy w jego organizmie. Mężczyzna przyznał się do zażycia narkotyków. Policjanci sprawdzili też volkswagena. Samochód nie miał ważnych badań technicznych ani aktualnej polisy OC.

Wiozła męża w bagażniku. Miała jasny cel

Polecany artykuł:

Wiozła męża w bagażniku, cel był jeden. Plany małżonków pokrzyżowała policja

Dobrowolna podróż w bagażniku? Wyjaśnienia kobiety zaskakują

25-letnia pasażerka volkswagena zeznała, że dobrowolnie podróżowała w bagażniku, ponieważ była zmęczona. Czy to możliwe? Policja bada sprawę.

Surowa kara dla 49-latka

49-letniemu mężczyźnie przedstawiono zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków, w czasie obowiązywania sądowego zakazu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.

Polecany artykuł:

Zmarł na wózku inwalidzkim przed Dworcem Centralnym. Tragiczny poranek w Warsza…
Zmarł na wózku inwalidzkim przed Dworcem Centralnym. Tragiczny poranek w Warszawie
5 zdjęć
Sonda
Czy czujesz się bezpiecznie w Warszawie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BAGAŻNIK
PRAGA-PÓŁNOC