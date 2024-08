Nadchodzi fala upałów. Synoptycy z IMGW wskazują nawet 35 stopni! Padły daty

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Fala upałów w prognozach IMGW. Kiedy będzie najgorzej?

Z prognozy IMGW na długi weekend wynika, że towarzyszyć nam będzie dynamiczna pogoda. Już w środę (14 sierpnia) termometry na południowym zachodzie pokażą 31 stopni Celsjusza. Czwartek to z kolei starcie tropikalnych upałów z burzami. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 20 mm, tylko na południu kraju do 35 mm - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na południowym zachodzie odnotujemy zjawisko tropikalnej nocy - temperatury po zachodzie słońca pokażą 20 stopni Celsjusza. Z najnowszej prognozy pogody wynika również, że gorące warunki zostaną z Polakami na dłużej. Na radarach IMGW widać, które regiony są najbardziej narażone na nieznośny skwar.

Nawet 35 stopni na Mazowszu. Upały w wielu województwach

Z prognozy IMGW na piątek (16 sierpnia) wynika, że afrykańskie upały pojawią się w kilkunastu województwach. Wyjątkami będą: podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie i zachodniopomorskie. W okolicach Warszawy i Przemyśla termometry pokażą 34-35 stopni Celsjusza. Należy unikać przebywania zbyt długo na słońcu, za to warto nosić jasne ubrania i czapki z daszkiem. Najgorętszy moment dnia powinien przypaść na godziny 14 - 15.

Sprawdziliśmy, jak długo upały zostaną z Polakami. Wygląda na to, że wschodnie i południowo wschodnie regiony uwolnią się od nich dopiero 20 sierpnia. Stopniowo, obszar z temperaturami maksymalnymi na poziomie poniżej 30 stopni będzie się powiększał, a 19 sierpnia w województwie pomorskim nie uświadczmy temperatur przekraczających 20 kresek. Zaznaczamy przy tym, że temperatury średnioterminowe mogą jeszcze ulec zmianie, ale warto je wziąć pod uwagę przy okazji planowania długiego weekendu. Codzienne prognozy będziemy podawać w "Super Expressie". Tymczasem IMGW proponuje film z bardzo rzadkiego zjawiska.

Wczoraj na Śnieżce można było zaobserwować rzadkie zjawisko wir pyłowy (ang. Dust devil). 🍥📽️Film od naszego obserwatora Piotra Olszewskiego#IMGW #wirpyłowy pic.twitter.com/JAORLv68ZE— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 14, 2024

Galeria ze zdjęciami: Z wulkanu popłynęła kolorowa lawa. To trzeba zobaczyć!