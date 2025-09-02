Nadchodzi kolejne wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne także w Polsce

Najbliższa pełnia Księżyca, która przypadnie w nocy z 6 na 7 września 2025 roku, będzie absolutnie wyjątkowa. To nie „tylko” pełnia, ale też całkowite zaćmienie Księżyca, nazywane potocznie „Krwawym Księżycem”. Podczas tego zjawiska Ziemia znajdzie się dokładnie między Słońcem a Księżycem, przez co naturalny satelita naszej planety nie będzie odbijał światła słonecznego. Zamiast srebrzystej tarczy na niebie zobaczymy Księżyc w odcieniach czerwieni i pomarańczu.

Co ważne, zjawisko będzie świetnie widoczne z terenu całej Polski. Wystarczy znaleźć miejsce z dala od miejskich świateł i spojrzeć w niebo. Jeśli pogoda dopisze, każdy z nas będzie mógł podziwiać „krwawe oblicze” Księżyca.

Eksperci podkreślają, że to zjawisko zawsze robi ogromne wrażenie i najlepiej oglądać je w pełnej ciemności. Warto też uzbroić się w cierpliwość, bo całkowite zaćmienie trwa od kilkudziesięciu minut do kilku godzin, a w tym czasie barwy Księżyca mogą się stopniowo zmieniać.

Kosmiczne emocje. Zacznie się od zaćmienia księżyca. Co jeszcze nas czeka?

Wrzesień 2025 roku obfituje w kosmiczne emocje. Już 21 września czeka nas kolejne niezwykłe wydarzenie. A będzie nim nów Księżyca połączony z zaćmieniem Słońca. Zjawisko to będzie jednak widoczne na Pacyfiku i w rejonach Arktyki.

W przyszłym roku, 12 sierpnia 2026 roku, czeka nas całkowite zaćmienie Słońca, które będzie można obserwować w kontynentalnej Europie. Po raz pierwszy od pamiętnego zaćmienia z 11 sierpnia 1999 roku. Z kolei 2 sierpnia 2027 roku w Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie Słońca, a jego cień przejdzie aż przez trzy kontynenty: Europę, Afrykę i Azję.

Zaćmienia od wieków fascynują ludzi. Dawniej budziły lęk i były interpretowane jako znaki od bogów, dziś są źródłem zachwytu i niezapomnianych wrażeń.

