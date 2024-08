i Autor: pexels.com

Warto wiedzieć

Nadchodzi kolejne wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Będzie widoczne także w Polsce!

Jak co roku w połowie sierpnia wielu Polaków późnym wieczorem wyjrzało za okno w kierunku nieba, by podziwiać spadające gwiazdy. To jednak był dopiero wstęp do tego, co czeka nas już niebawem! Okazuje się, iż przed fanami astronomii i nie tylko spektakularne wydarzenie, które zapisze się na kartach historii!