Pobicie chłopca, szokujące wideo. Nowe ustalenia, aż 7 osób zatrzymanych przez policję

Nagrali pobicie chłopca. Nowe ustalenia, aż 7 osób zatrzymanych przez policję

Skala przemocy przeraża. Jak pisaliśmy na łamach „Super Expressu”, do sieci trafiło szokujące nagranie. Widać na nim, jak grupa bardzo młodych osób uczestniczy lub biernie się przygląda linczowi na bezbronnym nastolatku. Okazuje się, że za pobiciem stoi głównie 17-letni zatrzymany. To on zadał ofierze kopnięcie w brzuch i cios w twarz. Ale nie tylko może odpowiedzieć przed sądem. - Śledczy analizowali zabezpieczone nagrania, celem identyfikacji kolejnych osób zrejestrowanych na nagraniu. Podjęte czynności, zarówno te operacyjne, jak i procesowe dały wymierne efekty. Do kolejnych zatrzymań doszło dziś w godzinach porannych. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, jednocześnie zapukali do kilku mieszkań na terenie miasta, gdzie zatrzymali łącznie 7 osób, w tym 2, które mają ukończone lat 17, tak więc za swoje czyny będą odpowiadały jak osoby dorosłe – mówi kom. Justyna Stopińska z policji w Legionowie.

Wstrząsające wideo z Legionowa. Pastwili się nad rówieśnikiem i to nagrywali

Teraz policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie i przy udziale miejscowego sądu zajmującego się sprawami nieletnich będzie sprawdzała, kto i w jakim sposób uczestniczył w brutalnym incydencie.