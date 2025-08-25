Takiej akcji jeszcze nie było. W poniedziałek (25 sierpnia) w sklepach Biedronka w całej Polsce pojawi się najliczniejszy w historii „Gang” − tym razem Biedroniaków. Pluszowych bohaterów jest aż 19, a wśród nich m.in. Paragon Piotr, Burger Bogdan, Koszyk Karol czy nawet Lodówka Lucynka. Sieć odpala jubileuszową, 10. edycję swojej akcji lojalnościowej, w roku 30-lecia firmy.

Maskotki to miks jedzenia i... sklepowych gadżetów. Oprócz klasycznych bohaterów, jak Ogórki Oskarki, Jajka Januszki czy Arbuz Artek, pojawią się pluszowe wersje kasy, ciężarówki czy skanera.

Aby odebrać pluszaka za darmo, trzeba zebrać aż 80 naklejek. Kto nie ma cierpliwości, może go kupić taniej (po 40 naklejkach − 24,99 zł) albo zapłacić pełną cenę: 49,99 zł. Do zdobycia są także dwie książki − wystarczy 20 naklejek albo 14,99 zł w kasie. Maskotki i książki będzie można odbierać od 25 sierpnia do 29 listopada 2025 roku, o ile wcześniej nie znikną z półek.

Naklejki naliczają się od zakupów za minimum 49 zł (od 25 sierpnia do 15 listopada). Bonusowe punkty dostają klienci za użycie karty Moja Biedronka, kupno owoców i warzyw czy udział w quizie w aplikacji. Maksymalnie jedna transakcja może dać aż 80 naklejek.

− Gang to nie tylko maskotki, ale i wspólne emocje, które jednoczą pokolenia naszych klientów. W 10. jubileuszowej edycji, przypadającej na rok 30-lecia firmy chcemy, aby wszyscy − zarówno dzieci, jak i dorośli – mogli poczuć się częścią tej wyjątkowej historii − mówi Aleksandra Surdyk-Kaptur, Starszy Manager ds. Lojalności Klientów i Innowacji Cyfrowych.

Maskotki uwielbiane przez dzieci, a teraz także nagrody dla dorosłych − Biedronka liczy na tłumy chętnych. Patrząc na dotychczasowe akcje, można się spodziewać prawdziwej gorączki na pluszowego Paragona Piotra czy Sushi Sarę.

Tańszy jest Lidl czy Biedronka? Klienci są w szoku, mówią tylko o jednym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.