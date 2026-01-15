Warszawskie licea górą w rankingu "Perspektywy". Staszic znów najlepszy!

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie ponownie triumfuje w prestiżowym Rankingu "Perspektywy 2026".

Sprawdź, które licea i technika uplasowały się w czołówce zestawienia, prezentując najwyższy poziom nauczania w Polsce.

Odkryj, które szkoły wyróżniają się w podrankingach maturalnych i olimpijskich oraz dowiedz się, które technika okazały się najlepsze.

Ranking "Perspektywy 2026". XIV LO im. Staszica nie ma sobie równych

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce rankingu „Perspektywy”. W tym roku szkolnym ponownie potwierdziło swoją pozycję lidera. Szkoła ta od lat współpracuje z Politechniką Warszawską, umożliwiając uczniom uczestnictwo w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Współpracuje również z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy prowadzą zajęcia w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. To właśnie te działania sprawiają, że uczniowie „Staszica” regularnie zdobywają laury w olimpiadach z przedmiotów ścisłych.

Warto dodać, że kapituła rankingu, pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka, brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono również wyniki egzaminów zawodowych.

Kto jeszcze znalazł się w czołówce rankingu liceów?

Za XIV LO im. Staszica uplasowały się inne renomowane szkoły. Drugie miejsce zajął V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, utrzymując swoją pozycję z ubiegłego roku. Na trzecim miejscu znalazło się XIII LO w Szczecinie, również powtarzając swój sukces z poprzedniej edycji rankingu.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (ex aequo z XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie)

Uniwersyteckie LO w Toruniu (ex aequo z IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie)

Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

VIII LO im. Władysława IV w Warszawie (ex aequo z V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie)

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie (ex aequo z 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie)

Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi (ex aequo z LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie i LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" w Warszawie)

Technika na medal. Kóre szkoły zawodowe okazały się najlepsze?

Wśród techników, pierwsze miejsce w rankingu „Perspektywy 2026” zajęły ex aequo dwie szkoły: Technikum Łączności nr 14 w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. Obie placówki od lat plasują się w czołówce zestawienia, co świadczy o wysokim poziomie nauczania i doskonałym przygotowaniu uczniów do przyszłej kariery zawodowej.

Technikum Łączności nr 14 w Krakowie, wchodzące w skład Zespołu Szkół Łączności, kształci przyszłych techników elektroników, informatyków, programistów i teleinformatyków. Z kolei Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie, działające w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, oferuje naukę w zawodach technik informatyk, programista i mechatronik.

Na kolejnych miejscach w rankingu techników znalazły się:

Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie

Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie

Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze (ex aequo z Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu i Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie)

Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

Technikum nr I im. Waldemara Gostomczyka w Ostrowie Wielkopolskim

Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie (ex aequo z Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie)

Podrankingi "Perspektyw". Matura, olimpiady i ranking wojewódzki

Oprócz głównego rankingu, kapituła przygotowała również podrankingi, uwzględniające wyniki matury, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych oraz rankingi wojewódzkie. W rankingu maturalnym liceów pierwsze miejsce zajęło IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, natomiast wśród techników - Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie. W rankingu szkół olimpijskich triumfował XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Wręczenie nagród i dyplomów laureatom rankingu „Perspektywy 2026” odbędzie się podczas uroczystej gali finałowej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.