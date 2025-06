Spis treści

Wyniki matur 2025: kiedy sprawdzić?

Dopiero co maturzyści pisali swoje pierwsze egzaminy na szkolnych salach, a dziś to jedynie wspomnienie. Teraz jednak odliczają oni dni to poznania wyników - te będą bowiem dostępne już niebawem, a dokładnie 8 lipca od godziny 8:30. Tym samym wkrótce rozpoczną się oficjalne procedury rekrutacyjne - składanie dokumentów na wybrane kierunki i uczelnie, które mają stać się początkiem nowego etapu, czyli studiów i dorosłości. Jak co roku, tysiące młodych osób wybierze Warszawę jako miejsce do studiowania. W stolicy znajduje się bowiem sporo uczelni, lecz którą najlepiej wybrać?

Jakie są najlepsze uczelnie w Warszawie? Nowy ranking

Warszawa to nie tylko stolica administracyjna Polski, ale także akademicka potęga - mieści się tutaj kilkadziesiąt uczelni, które kształcą w przeróżnych dziedzinach. Które z nich są jednak uznawane za najlepsze? W ostatnim czasie ukazał się najnowszy ranking uczelni wyższych "Perspektywy" na rok 2025. Biorąc pod uwagę całą Polskę numerem jeden okazał się być Uniwersytet Warszawski, a tuż za nim znalazł się Uniwersytet Jagieloński w Krakowie. Pełne ogólnopolskie zestawienie najlepszych uczelni znajdziecie tutaj: Najlepsze studia w Polsce 2025. Sprawdź, gdzie warto studiować! Oto najnowszy ranking. Jeśli jednak jesteście ciekawi, które konkretnie uczelni w Warszawie zostały uznane za najlepsze, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Najlepsze uczelnie w Warszawie. Nowy ranking 2025

Dlaczego warto studiować w Warszawie?

Warszawa to nie tylko centrum życia politycznego i gospodarczego, ale także jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Europie Środkowo-Wschodniej. Studiowanie w stolicy to szansa na naukę u najlepszych specjalistów, dostęp do nowoczesnej infrastruktury, liczne możliwości rozwoju zawodowego oraz bogate życie kulturalne i towarzyskie. Uczelnie w Warszawie oferują także szerokie kontakty międzynarodowe, programy wymiany i współpracę z firmami, które często właśnie tutaj mają swoje centrale.