Spektakularna akcja w Wawrze. Wreszcie wyciągnęli samolot z bagna. Najpierw rozebrali go na części

Aktywiści zablokowali most nad Kanałem Żerańskim. Przykleili się do drogi! Interweniowało pogotowie ratunkowe

Jak to możliwe?

Wspólnota Mieszkaniowa czy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a może Zarząd Dróg Miejskich? Kto powinien zająć się naprawą dziury, która siedem lat temu pojawiła się na parkingu przy al. Solidarności 84? Na to pytanie urzędnicy nie potrafili znaleźć odpowiedzi przez niemal dekadę. Początkowo malutka wyrwa została ogrodzona pachołkami, ale z każdym dniem powiększała się, dlatego w tym miejscu stanęły betonowe zapory. Specjaliści od dróg przyznają - to nie dziura, to zapadnięta "studnia wodomierza sieci wodociągowej".

Kto ma naprawić dziurę przy al. Solidarności? Wspólnota mieszkaniowa atakuje miasto

− Od kilku lat toczy się spór, czy ma się tym zająć MPWiK czy Wspólnota Mieszkaniowa Solidarności 84. My jesteśmy na samym końcu tego łańcucha. Możemy poprawić nawierzchnię, ale dopiero po załataniu wyrwy − tłumaczy nam Jakub Dybalski ze stołecznego Zarządu Dróg Miejskich.

Przez kolejne lata MPWiK i Wspólnota Mieszkaniowa przerzucali się odpowiedzialnością. Ówczesny rzecznik prasowy wodociągowców Marek Smółka twierdził, że właścicielem odpowiedzialnym za stan komory jest wspólnota. Ci, odbijali piłeczkę.

Jak się okazuje, dopiero po siedmiu latach udało się wyjaśnić tę kosmiczną kłótnię, której od lat przyglądali się warszawiacy. „Wspólnota nie pozostając właścicielem spornej studzienki wodomierzowej, ani jej zarządcą nie mogła stać się adresatem nakazu sporządzenia oceny technicznej tego obiektu” − brzmi uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 26 sierpnia 2020 roku. Stanowisko to ostatecznie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 maja 2023 roku, oddalając skargę kasacyjną złożoną przez MPWiK.

− MPWiK znajduje się aktualnie na etapie projektowania i wykonania nowej studni wodomierzowej. Jest to tylko jeden z wielu przykładów, kiedy m. st. Warszawa (jako właściciel 100% udziałów w MPWiK) wykorzystuje pozycję siły i łamiąc prawo, a przede wszystkim wszelką logikę, wymusza na Wspólnotach Mieszkaniowych rozwiązania dla nich niesprawiedliwe, niekorzystne, a nieraz jednocześnie bardzo kosztowne − powiedział nam Kamil Ukleja z zarządu DUO S.C.

− Przeprowadziliśmy wizję lokalną związaną z naprawą studzienki-komory wodomierzowej. Następnie, po rozważeniu najbardziej efektywnego rozwiązania technicznego związanego z naprawą komory, został ogłoszony przetarg. Wyłoniony w przetargu wykonawca rozpoczął prace projektowe, a wejście w teren planowane jest na przełom kwietnia i maja. Zakończenie przedsięwzięcia planujemy na połowę maja − potwierdziła słowa zarządu wspólnoty Jolanta Maliszewska, zastępczyni rzecznika prasowego MPWIK.

Niewykluczone więc, że ósmych urodzin dziury nie będzie.