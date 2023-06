Ukradł fanty i ugryzł ochroniarza. Próbował uciekać

Ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie?! "On ma już wysepki, nie wysepki!"

Alarm w Piasecznie. Więzień pobił policjanta do nieprzytomności i uciekł sprzed sądu! [WIDEO]

Warszawa, Wola. Ugryzł ochroniarza i próbował uciekać!

Policjanci zatrzymali 18-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież. Wszystko zaczęło się od tego, że mężczyzna ukradł w sklepie maszynkę do golenia o wartości ponad 200 złotych i szybkim krokiem wyszedł ze sklepu.

– Wybiegł za nim pracownik ochrony. Wtedy pomiędzy mężczyznami doszło do szarpaniny. Napastnik odpychał ochroniarza, w końcu go ugryzł. Pracownik ochrony nie dał za wygraną, ujął mężczyznę i wraz z przechodniem poinformowali policjantów o tym, co się wydarzyło – poinformowała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Po zatrzymaniu, okazało się, że mężczyzna ma na sumieniu dwie inne kradzieże i był już wcześniej notowany. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży rozbójniczej i kradzieży.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.