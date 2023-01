Napad na sklep w Kobyłce, jedna osoba nie żyje! Co tam się wydarzyło?

Wola. Ludzkie zwłoki leżały na chodniku

Niedzielny spacer dla niektórych przerodził się w koszmar. Niczego niespodziewający się świadkowie natknęli się na leżącego bez życia na ziemi mężczyznę. Niczego już nie dało się zrobić. Był martwy. - Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 19:30. prowadzimy w tej sprawie czynności – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” kom. Marta Sulowska z wolskiej policji. Jak dodała, sprawa zostanie przekazana prokuraturze. Co wiemy o tej zagadkowej śmierci? Na razie funkcjonariuszom nie udało się ustalić kim jest zmarły mężczyzna. Wiemy jedynie, że w chwili śmierci miał między 40 a 45 lat. Śledczy będą badali w jakich okolicznościach doszło do jego zgony i czy ktoś mógł być w to zamieszany.

Tragedia. Przewrócił się i umarł

Do dramatycznej śmierci doszło również w Piasecznie. W piątek (6 stycznia) w okolicy południa na ulicy doszło do tragicznego zdarzenia. Mieszkańcy byli świadkami dramatycznej akcji ratunkowej. Zespół ratownictwa medycznego walczył o przywrócenie krążenia 70-letniemu mężczyźnie, który chwilę wcześniej zasłabł i upadł na chodnik. Niestety, nie udało się go wyrwać ze szponów śmierci.