Nie żyje 16-letni Yossapat. Wyszedł ze szkoły w Warszawie i nie wrócił do domu

Yossapat to 16-letni uczeń liceum przy ul. Stryjeńskich w Warszawie. Był poszukiwany od poniedziałku (9 grudnia). Ostatni raz widziano go na przystanku autobusowym przy ul. Warchałowskiego. Chłopak miał wrócić po szkole do domu, tam jednak nigdy nie dotarł.

Policjanci otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej rodzinie. Wydano komunikat w sprawie poszukiwań 16-latka. Te, zakończyły się tragicznie.

W okolicy Piaseczna policjanci znaleźli ciało 16-letniego chłopaka. Ze względu na prośbę rodziny, nie będziemy informować o szczegółach zajścia. Policjanci wykluczyli udział osób trzecich.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.