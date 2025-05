Nie żyje Jan Maciej Rembiszewski, wieloletni dyrektor warszawskiego ZOO. Miał 86 lat

Półtora roku za zabicie własnego dziecka. 19-latka przyniosła do szpitala noworodka w reklamówce

W środę (7 maja) warszawskie ZOO poinformowało o śmierci dr. Jana Macieja Rembiszewskiego – jednego z najbardziej zasłużonych dyrektorów w historii ogrodu. Odszedł w wieku 86 lat, pozostawiając po sobie nie tylko imponujący dorobek naukowy, ale także trwały ślad w świadomości mieszkańców stolicy.

Jan Maciej Rembiszewski urodził się 18 października 1938 roku w Warszawie. Już od najmłodszych lat przejawiał wyjątkowe zainteresowanie przyrodą, co popchnęło go do podjęcia studiów biologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę naukową w Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk. W 1969 roku uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych. Był uczestnikiem czterech wypraw antarktycznych, z czego dwoma kierował. Opublikował blisko 100 prac naukowych i popularnonaukowych, a jego działalność naukowa i popularyzatorska zyskała szerokie uznanie.

W 1982 roku objął stanowisko dyrektora warszawskiego ZOO i kierował nim nieprzerwanie przez 26 lat, aż do końca 2008 roku. Jego kadencja przyniosła szereg znaczących zmian i modernizacji. Dzięki jego inicjatywie powstały nowe, nowoczesne pawilony, takie jak Herpetarium, Ptaszarnia czy Słoniarnia. Wiele wybiegów zostało zmodernizowanych, poprawiając zarówno komfort życia zwierząt, jak i doświadczenie zwiedzających.

Doktor regularnie promował ogród zoologiczny w audycjach radiowych i telewizyjnych. Jako aktywny uczestnik środowiska zoologicznego pełnił funkcję przewodniczącego Rady Dyrektorów Polskich ZOO, członka Państwowej Rady Ochrony Przyrody, zasiadał przez 10 lat w zarządzie EAZA (Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) oraz był członkiem WAZA – Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.

W 1997 roku jego wkład w rozwój stolicy został uhonorowany tytułem „Warszawiaka Roku”. Otrzymał także liczne odznaczenia, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz medale 350-lecia Pragi i 400-lecia Warszawy.

