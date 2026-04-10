Nie żyje Krystyna Ossowska-Cypryk. Miała 100 lat, brała udział w Powstaniu Warszawskim

Nie żyje Krystyna Ossowska-Cypryk. Miała 100 lat

Muzeum Powstania Warszawskiego przekazało w piątkowe popołudnie smutną wiadomość. W wieku 100 lat zmarła Krystyna Ossowska-Cypryk, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim. Kobieta zmarła w poniedziałek, 6 kwietnia jednak dopiero teraz podano do publicznej wiadomości komunikat o jej śmierci.

Urodzona 19 maja 1925 w Sierpcu na Mazowszu. Była uczennicą żeńskiej szkoły przy ul. Wiejskiej w Warszawie przy ul. Wiejskiej. W okresie okupacji niemieckiej kontynuowała naukę w ramach tajnych kompletów. Równolegle chodziła do oficjalnej zawodowej szkoły chemicznej przy ul. Chmielnej. Maturę zdała tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, latem 1944 r., w ramach tajnego nauczania.

Krystyna Ossowska i jej udział w Powstaniu Warszawskim

W Powstaniu Warszawskim pełniła służbę przez czas trwania zrywu w I Obwodzie "Radwan" (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - WSSpoł. (Wojskowa Służba Społeczna). Początkowo przydzielona jako sanitariuszka do szpitala powstańczego na placu Trzech Krzyży, w Instytucie Głuchoniemych, następnie pełniła funkcję łączniczki.

Po zbombardowaniu Prudentialu i Banku PKO przy ul. Jasnej od 16 sierpnia do 10 września 1944 roku pełniła służbę na ulicy Górskiego 4, a od 11 września do 2 października była zakwaterowana na ulicy Złotej 8.

Życie po Powstaniu

Po wojnie, Krystyna Ossowska wzięła ślub (w 1957 roku) i przyjęła drugi człon nazwiska po mężu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, a potem doktoranckie na Politechnice Warszawskiej. Posiadała stopień doktora nauk technicznych i była cenioną specjalistką PW w zakresie mikrobiologii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii powietrza.

W 1990 roku przeszła na emeryturę, ale nadal przez wiele lat pracowała na część etatu w charakterze starszego specjalisty w Zakładzie Biologii Sanitarnej PW.

Powstanie Warszawskie w kadrze Stefana "Starby" Bałuka. Cichociemny szedł z aparatem do Powstania:

