Nie żyje Krystyna Ossowska-Cypryk. Miała 100 lat, brała udział w Powstaniu Warszawskim

Kamil Durajczyk
2026-04-10 16:30

W wieku 100 lat zmarła Krystyna Ossowska-Cypryk, sanitariuszka i łączniczka Powstania Warszawskiego. Po wojnie kontynuowała edukację, uzyskując stopień doktora nauk technicznych i stając się cenioną specjalistką w dziedzinie mikrobiologii środowiska.

i

Autor: Muzeum Powstania Warszawskiego﻿ (kółeczko) / pixabay/ Facebook

Muzeum Powstania Warszawskiego przekazało w piątkowe popołudnie smutną wiadomość. W wieku 100 lat zmarła Krystyna Ossowska-Cypryk, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim. Kobieta zmarła w poniedziałek, 6 kwietnia jednak dopiero teraz podano do publicznej wiadomości komunikat o jej śmierci. 

Urodzona 19 maja 1925 w Sierpcu na Mazowszu. Była uczennicą żeńskiej szkoły przy ul. Wiejskiej w Warszawie przy ul. Wiejskiej. W okresie okupacji niemieckiej kontynuowała naukę w ramach tajnych kompletów. Równolegle chodziła do oficjalnej zawodowej szkoły chemicznej przy ul. Chmielnej. Maturę zdała tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, latem 1944 r., w ramach tajnego nauczania.

Krystyna Ossowska i jej udział w Powstaniu Warszawskim 

W Powstaniu Warszawskim pełniła służbę przez czas trwania zrywu w I Obwodzie "Radwan" (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - WSSpoł. (Wojskowa Służba Społeczna). Początkowo przydzielona jako sanitariuszka do szpitala powstańczego na placu Trzech Krzyży, w Instytucie Głuchoniemych, następnie pełniła funkcję łączniczki.

Po zbombardowaniu Prudentialu i Banku PKO przy ul. Jasnej od 16 sierpnia do 10 września 1944 roku pełniła służbę na ulicy Górskiego 4, a od 11 września do 2 października była zakwaterowana na ulicy Złotej 8. 

Życie po Powstaniu

Po wojnie, Krystyna Ossowska wzięła ślub (w 1957 roku) i przyjęła drugi człon nazwiska po mężu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, a potem doktoranckie na Politechnice Warszawskiej. Posiadała stopień doktora nauk technicznych i była cenioną specjalistką PW w zakresie mikrobiologii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii powietrza.

W 1990 roku przeszła na emeryturę, ale nadal przez wiele lat pracowała na część etatu w charakterze starszego specjalisty w Zakładzie Biologii Sanitarnej PW.

Powstanie Warszawskie w kadrze Stefana "Starby" Bałuka. Cichociemny szedł z aparatem do Powstania:

Powstanie Warszawskie w kadrze Stefana Starby Bałuka. Cichociemny szedł z aparatem do Powstania
Galeria zdjęć 22
Strzelec Roman Lipiec ps. Adam wspomina Powstanie Warszawskie: „Byłem ranny cztery razy”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWSTANIE WARSZAWSKIE
NIE ŻYJE