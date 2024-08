Nie żyje najstarsza uczestniczka Powstania Warszawskiego. Barbara Sowa ps. Basia zmarła w wieku 106 lat

Nie żyje Barbara Sowa ps. Basia. Była najstarszą uczestniczką Powstania Warszawskiego

Nie żyje Barbara Sowa ps. Basia. Była najstarszą uczestniczką Powstania Warszawskiego. O śmierci bohaterki poinformowała rodzina za pośrednictwem akcji BohaterON. Odeszła w czwartek nad ranem, w 80. rocznicę wybuchu Powstania.

Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna miała zacząć ostatni rok nauki w Szkole Głównej Handlowej. W styczniu 40. roku dołączyła do Związku Walki Zbrojnej, czyli późniejszej Armii Krajowej. Została sanitariuszką, ale pełniła również funkcje łączniczki i "kolporterki". Ryzykując własnym życiem transportowała opatrunki i leki, pomogła ewakuować rannych ze szpitala w Monopolu i z prywatnych mieszkań.

„Chciałam być w Armii Krajowej, wszyscy wokół mnie do niej należeli. Stanęłam do powstania, bo uważałam, że musi wybuchnąć. Nie dało się już wytrzymać pod okupacyjnym rządem Niemców. Mówiono nam: przeżyjemy tu albo na tamtym świecie. Nikt z nas nie czuł się bohaterem, wszyscy byliśmy jednakowi, po prostu stanęliśmy do walki” - mówiła pani Barbara

Za udział w Powstaniu Warszawskim została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2018 r., Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość oraz Odznaką Pamiątkową Akcji "Burza". Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Barbara Sowa ps. Basia w czerwcu obchodziła 106 urodziny

"Pani Barbara rozpoczęła swój udział w Powstaniu na warszawskiej Ochocie, jako sanitariuszka. Także jej siostra i brat brali udział w zrywie, niestety Edward poległ 28 sierpnia, w wieku 20 lat. Po upadku Ochoty "Basia" trafiła do transportu wiozącego ją do obozu w Pruszkowie. Wraz z siostrą udało jej się jednak uciec, po krótkim czasie udało jej się dołączyć do obsady szpitala polowego w Łuszczewie, do którego zwożeni byli ranni żołnierze Grupy "Kampinos". Tam, wśród opatrywanych rannych, poznała przyszłego męża, Bernarda Sowę. Po wojnie przenieśli się do Wrocławia, gdzie Pani Barbara mieszka do dziś, otoczona troskliwą opieką najbliższej rodziny" - informowało Stowarzyszenie Odra - Niemen.