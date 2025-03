Nie żyje pacjentka odesłana z dwóch szpitali. Trzaskowski zarządza kontrole w Warszawie

Z Radomia w trzy godziny do Barcelony? To możliwe! Bilety już w sprzedaży

Warszawa. Zmarła pacjentka odesłana z dwóch szpitali

Do tragedii doszło 21 stycznia 2025 r. Lekarz POZ skierował do szpitala 91-letnią pacjentkę z podejrzeniem obustronnego zapalenia płuc. Zlecił transportowi medycznemu przewiezienie jej do Szpitala Praskiego. Tam jednak odesłano ją z kwitkiem.

Następnie karetka zawiozła kobietę do Szpitala Wolskiego. Po drugiej godzinie oczekiwania na przyjęcie seniorka straciła przytomność, a jej serce stanęło. Niestety, pomimo udzielonej jej pomocy, zmarła.

Rafał Trzaskowski zapowiedział kontrole

Sprawą zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta, który intensywnie bada sprawę. Podczas sobotniej konferencji w Stalowej Woli do sprawy odniósł się również Rafał Trzaskowski.

- Oczywiście zarządzę kontrolę i będziemy wyciągali z tego wnioski. SOR-y są w Warszawie przeciążone. Będę rozmawiać z wojewodą, aby na takie przypadki lepiej systemowo reagować. Jestem niesłychanie poruszony tym, co się stało - powiedział prezydent Warszawy.

Rzeczniczka urzędu miasta Monika Beuth poinformowała o planowanej kontroli w szpitalach i nawiązaniu współpracy z RPO.

