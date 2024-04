Do szpitala wezwano pogotowie. Pacjentka zmarła. Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca

Warszawa. Śmierć pacjentki w UCK WUM. Do szpitala wezwano pogotowie

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM przy ul. Lindleya w Warszawie miesiąc temu zmarła pacjentka oddziału kardiologicznego. Jak dowiedzieliśmy się od szpitala, chodzi o starszą kobietę, której stan zdrowotny określono jako bardzo ciężki. Na oddziale kardiologicznym przeszła zabieg ablacji. Kontynuacja pod wideo.

50 osób śpiewało dla chorej przyjaciółki pod szpitalem. To nagranie porusza do łez Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sprawę jako pierwsza opisała "Gazeta Wyborcza", zawiadomiona przez anonimowego pracownika szpitala UCK w Warszawie. W nocy z 8 na 9 marca pacjentka gorzej się poczuła. Według informatora kobieta wezwała pomoc przez zamontowany przy łóżku przycisk, jednak nikt nie zareagował.

"W każdej sali jest sygnał świetlny i dźwiękowy, który informuje, że pacjent potrzebuje pomocy. Personel powinien zareagować i podjąć działania" - wyjaśnił "Wyborczej". Dalej przekazał, że chora zadzwoniła do rodziny, która poradziła jej wezwać do szpitala pogotowie. Czytaj dalej pod galerią.

"Odebraliśmy telefon od dyspozytora numeru 112, że na pierwszym piętrze leży kobieta, która wymaga interwencji medycznej. Informacja została przekazana do oddziału, sporządziliśmy z tego zdarzenia notatkę. Mimo, że pomoc w końcu nadeszła, kobiety nie udało się uratować. Następnego dnia dotarła do nas informacja, że zmarła" - dodał pracownik.

Informatorzy portalu są oburzeni zaistniałą sytuacją. "Doszło do sytuacji skandalicznej, która mnie boli, bo moja praca polega na tym, żeby ludziom pomagać. Staramy się o jak najwyższy poziom, a tu taka historia" - czytamy.

Stanowisko szpitala w Warszawie

W sprawie skontaktowaliśmy się z UCK WUM. Rzeczniczka prasowa szpitala, Barbara Mietkowska, wyjaśniła, że kobieta była starsza i mocno schorowana. Jej stan określono jako bardzo ciężki. Pojawiła się wątpliwość, czy w ogóle była w stanie sama wykonać telefon pod 112.

"Był taki telefon, potwierdza to również pogotowie, natomiast my niestety nie wiemy, kto zadzwonił. Biorąc pod uwagę stan pacjentki, nie sądzę, żeby to ona sama zadzwoniła. Jest prowadzona analiza tej sytuacji. Nie możemy na ten moment wskazać winnego. Pacjentka była w stanie bardzo ciężkim i to nie z powodu zabiegu, który przeszła, ani z powodu rzekomego nieudzielenia jej pomocy, a z powodu choroby. Jej śmierć nie ma związku z przeprowadzonym zabiegiem." - mówi nam Barbara Mietkowska.

Stanowisko zabrał Rzecznik Praw Pacjenta

Według rzeczniczki rodzina kobiety zdawała sobie sprawę ze stanu bliskiej i nie wini za jej śmierć warszawskiego szpitala. Podkreśliła, że szczegóły sytuacji są wyjaśniane. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta, który chce ustalić, dlaczego do szpitala wezwano pogotowie i czy zgodnie ze słowami pracownika mogło dojść do zaniedbania.

"Z naszej perspektywy to skandaliczna sytuacja, która nie powinna się wydarzyć, natomiast mamy za mało informacji, żeby wydawać konkretną opinię w tej sprawie. Zgłosiliśmy się do szpitala w celu uzyskania wyjaśnienia." - przekazała nam Katarzyna Wolska z biura prasowego RPP.