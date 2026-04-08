Nie żyje wieloletni prezes spółdzielni "Chomiczówka". Zarządzał osiedlem przez niemal trzy dekady

Martyna Urban
2026-04-08 17:14

W wieku 73 lat zmarł Edward Młynarczyk, który przez blisko 30 lat zarządzał Warszawską Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową "Chomiczówka". Informację o odejściu byłego prezesa przekazały władze instytucji. Za jego kadencji jedno z największych stołecznych osiedli przeszło ogromną metamorfozę.

Autor: .wsbm-chomiczowka.pl/ Materiały prasowe

Edward Młynarczyk odszedł 4 kwietnia w wieku 73 lat. Smutną wiadomość przekazała za pośrednictwem swojej strony internetowej Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Chomiczówka".

Zmarły stanowił jeden z głównych filarów działalności i rozbudowy tej stołecznej instytucji. Stanowisko prezesa zarządu zajmował nieprzerwanie od 1995 aż do 2022 roku. W tym okresie z sukcesami zarządzał potężną infrastrukturą jednej z największych warszawskich spółdzielni, mając pod opieką wielotysięczną społeczność.

Podczas jego długoletnich rządów wprowadzono w życie wiele projektów budowlanych i unowocześnień. Zasoby mieszkaniowe ulegały ciągłemu powiększaniu, a starsze budynki regularnie poddawano renowacji. W efekcie osiedle systematycznie podnosiło swój standard, dopasowując się do rosnących wymagań lokatorów.

Współpracownicy żegnają Edwarda Młynarczyka

Przedstawiciele spółdzielni zaznaczają, że Edward Młynarczyk niezwykle mocno dbał o wygląd części wspólnych. Szczególną uwagę przywiązywał do estetyki przestrzeni, pielęgnacji zieleni oraz likwidowania barier architektonicznych, by ułatwić funkcjonowanie seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

W opublikowanym komunikacie dawni podwładni wspominają go jako człowieka w pełni oddanego swoim obowiązkom zawodowym.

Edward Młynarczyk był nie tylko sprawnym menedżerem, ale również liderem potrafiącym stworzyć zaangażowany i kompetentny zespół. W pamięci współpracowników pozostanie jako przełożony inspirujący, życzliwy i otwarty na ludzi, wspierający pracowników oraz stwarzający im warunki do rozwoju – podkreślono w oświadczeniu.

Polecany artykuł:

Warszawa: wojewoda mazowiecki uznał racje miasta i uratował Park Chomicza

Mimo ustąpienia z fotela prezesa w 2022 roku, 73-latek nie zrezygnował z działalności na rzecz osiedla. Chętnie dzielił się swoją wiedzą z nowym zarządem i aktywnie uczestniczył w życiu mieszkańców. Jako członek Komitetu Kolonii VI stale utrzymywał bezpośredni kontakt ze społecznością "Chomiczówki".

Pogrzeb Edwarda Młynarczyka na Cmentarzu Północnym w Warszawie

Ostatnie pożegnanie byłego prezesa zaplanowano na piątek, 10 kwietnia. Uroczysta msza żałobna rozpocznie się o godzinie 15:00 w kościele św. Ignacego Loyoli, który mieści się przy Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Bezpośrednio po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobowca rodzinnego.

