Nie żyje zaginiona kilka dni temu 26-letnia Iza. Znaleziono jej ciało

i Autor: SHUTTERSTOCK, archiwum prywatne

TO BYŁO ZABÓJSTWO?

Nie żyje zaginiona kilka dni temu w Krakowie 26-letnia Izabela. Znaleziono jej ciało

mwal | alig 18:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dotarły do nas przerażające wieści. W czwartek, 19 października przy ul. Grzybowskiej w Warszawie najprawdopodobniej doszło do zabójstwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w wannie znaleziono ciało młodej kobiety. Dzisiaj już wiemy, że była to poszukiwana od tygodnia 26-letnia Izabela. Tydzień temu była widziana w Krakowie. Ostatni kontakt telefoniczny był z nią w niedzielę, 15 października.