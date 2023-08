i Autor: zdjęcie ilustracyjne/Shutterstock

Nieprzytomne dziecko leżało na chodniku. Było na granicy życia i śmierci! W szpitalu lekarze złapali się za głowę

Leżał na chodniku i nie dawał oznak życia. Ewidentnie potrzebował pomocy medycznej. Taka została mu zapewniona, jednak… to, dlaczego w takim stanie się znalazł, przeraziło nawet lekarzy w szpitalu. 14-latek, którego znaleziono w Gostyninie, na obrzeżach miasta, był na granicy życia i śmierci. Kiedy wyszło na jaw to, co mu jest, wszyscy złapali się za głowę.