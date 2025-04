Niesamowite. Oszust wpadł, bo policjant na zakupach rozpoznał go pod sklepem!

Policjant na zakupach rozpoznał poszukiwanego. Oszustowi nie pomógł kamuflaż

Policjant będąc na dniu wolnym, na jednym z parkingów pod legionowskim dyskontem zauważył nagle mężczyznę przechodzącego obok jego samochodu. Mimo że miał na sobie czapkę z daszkiem i przyciemniane okulary, kryminalny z łatwością rozpoznał w nim poszukiwanego. Jak informuje policja, funkcjonariusz skontaktował się z policjantami swojego wydziału i potwierdził swoje podejrzenia. Okazało się, że 59-latek był poszukiwany listem gończym za oszustwo, wydanym przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Policjant pojechał za mężczyzną i zaparkował przy jednym z bloków mieszkalnych w Zegrzu, do którego wszedł poszukiwany. Tam kryminalny na spokojnie mógł zaplanować akcję jego zatrzymania.

Zatrzymany spędzi lata w więzieniu. Kryminalny na wolnym doprowadził do zatrzymania

Funkcjonariusz skontaktował się z policjantami z Nieporętu i ściągnął ich na miejsce. Przekazał im swoje dotychczasowe ustalenia dotyczące 59-latka. Mundurowi weszli do lokalu, by skontrolować mężczyznę. Kryminalny pozostał na zewnątrz i zabezpieczał teren, by uniemożliwić poszukiwanemu ewentualną ucieczkę. Wkrótce policjanci wyprowadzili 59-latka w kajdankach.

Zatrzymany mężczyzna spędzi za kratami 2 lata i 6 miesięcy.

Legendarni złodzieje samochodów z Wołomina złapani! „Lala” i „Góral” w rękach policji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.