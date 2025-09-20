Niezwykłe zjawisko na polskim niebie! Co to było?

Zakrycie Wenus przez Księżyc. Rzadkie zjawisko widoczne w biały dzień

W piątek, 19 września, na polskim niebie można było zaobserwować niezwykłe zjawisko astronomiczne – zakrycie Wenus przez Księżyc. Do spotkania dwóch jasnych obiektów doszło tuż po godzinie 14, a mimo że wydarzenie rozgrywało się w biały dzień, niektórzy szczęśliwcy mieli okazję je dostrzec. A więc jeśli widziałeś coś dziwnego na niebie w dniu wczorajszym, to nie było UFO ani żadne zagrożenie, tylko niecodziennie, ale całkowicie wytłumaczalne i niegroźne zjawisko.

Planeta „schowała się” za Księżycem. Po około 70 minutach ponownie się ukazała

Cienki sierp Księżyca przesunął się tak, że zakrył Wenus, sprawiając wrażenie, że planeta zniknęła z nieba. Po około 70 minutach ponownie ukazała się po drugiej stronie naszego naturalnego satelity. To widowisko udało się uchwycić fotografowi publikującemu w sieci pod pseudonimem Mr SuperMole.

"Na szczęście tuż przez zakryciem Wenus przez Księżyc nastąpiło ich chwilowe odkrycie przez chmury"

"Dzienne zakrycie Wenus przez Księżyc 🙂 19 sierpnia 2025, godzina 14:09. Aż dziwne, że się udało! Gęste chmury, dość silny wiatr i niewielkie oddalenie Księżyca i Wenus od Słońca to mocni przeciwnicy takich obserwacji. Na szczęście tuż przez zakryciem Wenus przez Księżyc nastąpiło ich chwilowe odkrycie przez chmury 🙂 Nagranie zostało ustabilizowane w postprodukcji, więc jest względnie dobrze. Szkoda tylko, że Księżyc jest ledwie widoczny, no ale inaczej być tym razem nie mogło! Obserwacja aparatem Nikon P1000, na statywie Sky-Watcher AllView. Lokalizacja - tuż przy lesie niedaleko Poznania" - napisał fotograf w mediach społecznościowych.

Nie było to jednak łatwe zadanie. Niebo było częściowo zachmurzone, wiał silny wiatr, a Księżyc znajdował się bardzo blisko Słońca, co znacząco utrudniało jego wypatrzenie w ciągu dnia. Jak podaje portal space.com, pełne zakrycie Wenus widoczne było w Europie, Kanadzie, na Grenlandii, a także w części Azji i Afryki. Obserwatorzy w Stanach Zjednoczonych, choć nie mogli zobaczyć samego zakrycia, mieli okazję podziwiać Wenus tuż obok delikatnego sierpa Księżyca na nocnym niebie.