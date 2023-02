Koszmarny wypadek na Mokotowie. Autobus musiał gwałtownie hamować, pasażer trafił do szpitala

Niezwykłe odkrycie w piwnicy śródmiejskiego MDK

Pracownicy porządkujący magazyny MDK przez przypadek natrafili na szczelnie zamknięte kartony z albumami do negatywów. Pod warstwą pustych albumów ukryte były prawdziwe skarby. Jak się okazało, część albumów skrywało perełki fotograficzne. Negatywy przeleżały w ukryciu ponad pół wieku! Zdjęcia odnalezione w piwnicy Młodzieżowego Domu Kultury przedstawiają osoby i wydarzenia związane z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury, którego historia sięga 1952 roku. Są na nich uwiecznione gimnastyczki na sali sportowej, młodzieżowy kwartet kontrabasowy podczas jednej z prób czy tancerze. Śródmieście ogłosiło, że szuka ludzi, którzy są w stanie rozpoznać siebie, albo kogoś uwiecznionego na tych zdjęciach. I zgłosiło sie sporo dawnych wychowanków placówki.

- Dzięki tym zdjęciom odmłodnieliśmy na chwilę, znów mamy po kilkanaście lat – śmieją się mieszkańcy stolicy, oglądając albumy ze zdjęciami sprzed ponad pół wieku. Dziś mają po 60., 70, 80 lat. Na fotkach młodzi, piękni, uśmiechnięci wychowankowie śródmiejskiego ośrodka. Tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Warszawy”.

To partnerka z którą tańczyłem!

Pan Wojciech Bobke przewraca kartki albumu i nagle na widok jednej fotografii rozpromienia się: – A to Basia! Moja Basia! - Przyszła żona? - dopytujemy. - Nie. Partnerka do tańca. Wywijałem z nią, gdy przyszedłem do zespołu. Gdy poznałem żonę, nie mogłem już tańczyć, zazdrosna była - wspomina pan Wojciech.

Opowiada o występach zespołu, na przykład po otwarciu Pałacu Kultury w Sali Kongresowej, gdzie na widowni zasiadał Bolesław Bierut. - My, młodzież, bardzo ten występ przeżywaliśmy. Nie mogły się wtedy nogi plątać. Wszystko musiało być perfekcyjnie! Choć nie pamiętam, czy było – dzieli się opowieściami.

Był z nami Andrzej Rosiewicz

Pan Janusz Kapuścik (87 l.) był uzdolnionym tancerzem, solistą. Pokazuje zdjęcia z występów – raz z sumiastym wąsem w ludowym stroju, innym razem w surducie eleganta. Wspomina kolegów z zespołu. – Był z nami wtedy Andrzej Rosiewicz, czy Ryszarda Krawuckiego, solistę baletu Teatru Wielkiego. W tej samej sali, w której dziś oglądają albumy, przed ponad pół wieku ćwiczyli. Nic dziwnego, że wracają wspomnienia. - Tu na tej ścianie były lustra i drążki do ćwiczeń. To było kilka pięknych lat naszej młodości – były tancerz pokazuje salę.

Moje zdjęcie trafiło na plakat

Pan Anna Pawłowska (68 l.) z kolei trzyma w ręku fotografię pięknej smukłej brunetki w długiej sukni. - To ja. W stroju z Pałacu Młodzieży. Kolega mi robił mi to zdjęcie pod koniec lat 60. Trafiło nawet na plakat– mówi „Super Expressowi”.

Z seniorami w MDK przy Łazienkowskiej spotkał się burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens. - Dziękuję, że zechcieliście obejrzeć te znalezione fotografie i przyjść, by podzielić się historiami z waszej młodości – mówił do seniorów.

Dyrektor MDK: nadal szukamy osób, którzy rozpoznają ludzi na zdjęciach

Śródmiejski MDK nadal czeka na osoby, które rozpoznają się na zdjęciach, udostępnionych w internecie w ramach projektu „Zdjęcia z Duszą”. - Udało nam się już odnaleźć kilkanaście osób, które pamiętają zajęcia i warsztaty przedstawiane na odnalezionych zdjęciach – mówi nam Tomasz Truszkowski wicedyrektor MDK przy Łazienkowskiej. - Zapraszamy wszystkich do odkrywania co i kto jest uwiecznione na odnalezionych zdjęciach – zachęca.