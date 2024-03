i Autor: pixabay

Spowiedź przed Wielkanocą

Noc konfesjonałów 2024. Będą odpuszczać grzechy w środku nocy. Specjalna akcja w kościołach

at 18:35 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Noc konfesjonałów to specjalna akcja Kościoła, która ma zachęcić wiernych do wyspowiadania się przed Wielkanocą. To też rzadka okazja, by dostać odpuszczenie grzechów w środku nocy, ponieważ wiele parafii decyduje się na wydłużenie godzin spowiedzi. Na razie do akcji przystąpiło 25 parafii z całej Polski, w tym dwie z Warszawy.