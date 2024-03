Mały lisek ukrywał się pod ciężarówką. Kiedy go zobaczyliśmy, nie mogliśmy w to uwierzyć!

Że co!?

Wszystko rozpoczęło się od remontu, który przechodził budynek szkoły podstawowej na warszawskim Targówku na przełomie 2023 i 2024 roku. I faktycznie, szkoła nabrała nowych kolorów, została ocieplona, lecz… z jej ściany, zaraz nad wejściem do budynku, usunięto wizerunek św. Jana Pawła II. To oburzyło rodziców. − Wcześniej w budynku funkcjonowało gimnazjum, mające tego samego patrona. Nikt nie zadbał o wykonanie podobnego baneru (już tylko dla szkoły podstawowej). Wręcz przeciwnie - remont wykorzystano jako pretekst, by się banera pozbyć − czytamy w mediach społecznościowych.

Z fasady budynku usunęli wizerunek Jana Pawła II. Burza w sieci!

Kobieta opublikowała na platformie X zdjęcie warszawskiej szkoły im. Jana Pawła II sprzed remontu oraz po modernizacji. − Miała być termomodernizacja, a wyszła dechrystianizacja − napisała.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Stanowisko w sprawie zajął również wiceburmistrz dzielnicy Targówek Jędrzej Kunowski. − Szkoła to nie ołtarz. A SP380 to szkoła świecka a nie katolicka. Nie mylmy pojęć. Imienia nikt nie zmienia − skomentował.

Na komentarz burmistrza odpowiedział również Cezary Wąsik, radny dzielnicy związany z Suwerenną Polską. − Kampania chyba Ci zdrowy rozsądek wyżarła. Św. JP2 jest patronem tej szkoły, więc jego mural byłby naturalny. Największy Polak w historii Polski, a Ty się wstydzisz jego muralu? Bo co walczył z komuną, którą macie na listach? Wolałabyś widzieć tam Ryżego albo Polańskiego. Wstyd − napisał.

Po krótkiej kłótni Wąsik zapowiedział, że wystąpi o natychmiastowe przywrócenie wizerunku patrona Ojca Świętego.