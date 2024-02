Usunęli dzieła Jana Pawła II?! Wybuchła awantura po propozycji ministerstwa

Protest rolników na Mazowszu. Zablokowali wjazd do Warszawy. Wielki korek w Wilanowie

Barbara Nowicka, nowa ministra edukacji zapowiedziała znaczne odchudzenie podstawy programowej. Na liście znalazł się również język polski i lektury, którego do tego czasu były obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Zdaniem szefowej resortu, lektury są zbyt archaiczne. Ministra chciałaby, żeby uczniowie mieli styczność również z książkami współczesnymi. Zaproponowano nowe pozycje na liście.

Dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych na listach lektur uzupełniających znalazły się między innymi:

Olga Tokarczuk, "Opowiadania bizarne" i "Bieguni"

Marcin Wicha, "Rzeczy, których nie wyrzuciłem"

Mariusz Szczygieł, "Nie ma"

Wiesław Myśliwski, "Traktat o łuskaniu fasoli"

Monika Sznajderman, "Pusty las"

Dorota Terakowska, "Poczwarka"

Usunięto dzieła św. Jana Pawła II. Wybuchła prawdziwa awantura

Warto wspomnieć, że największe emocje wzbudziło wykreślenie dzieł św. Jana Pawła II z listy lektur w szkołach średnich oraz propozycja omawiania „W pustyni i w puszczy” wyłącznie we fragmentach.

– Konsultacje są bardzo ważne, to część demokratycznych procedur. Chcemy, żeby wypracowane rozwiązania były naszymi wspólnymi. Naszym celem jest dostosowanie podstawy programowej do wymiaru godzinowego, treści przekazywanych na lekcjach do wieku uczniów, a także zwiększenie autonomii nauczycieli – zapewniała podczas prekonsultacji ministra Paulina Piechna-Więckiewicz.

Z listy krótkich utworów literackich w klasach IV-VI szkół podstawowych usunięto między innymi:

"Powrót taty" Adama Mickiewicza

"Pan Tadeusz" – opis zwyczajów i obyczajów

"Katarynkę" Bolesława Prusa

"W pamiętniku Zofii Bobrówny" Juliusza Słowackiego

wybrane mity greckie

Biblię − przypowieść o siewcy i tę, o pannach roztropnych

wiersze Władysława Bełzy

pieśni i piosenki patriotyczne

Z listy lektur uzupełniających w klasach VI-VIII usunięto:

Lloyd Cassel Douglas, "Wielki Rybak"

André Frossard, "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II"

Joseph Rudyard Kipling, "Księga dżungli"

Janusz Korczak, "Król Maciuś Pierwszy"

Zofia Kossak-Szczucka, "Topsy i Lupus"

Karolina Lanckorońska, "Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945",

Sat-Okh, "Biały Mustang"

Longin Jan Okoń, "Tecumseh"

Bolesław Prus, "Placówka", "Zemsta"

Henryk Sienkiewicz, "Janko Muzykant"

Melchior Wańkowicz, "Bitwa o Monte Cassino"

Louis de Wohl, "Posłaniec króla"

Najwięcej zmian znalazło się na liście lektor obowiązkowych w liceach i technikach. Podczas prekonsultacji zdecydowano, że znikną:

biblijne "Pieśni nad Pieśniami"

"Legenda o św. Aleksym"

"Kronika polska" Galla Anonima

Psalm 13 i 47 Jana Kochanowskiego

fragmenty "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska

"Romeo i Julia" Williama Szekspira

"Hymn do miłości ojczyzny" Ignacego Krasickiego

"Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza

"Z legend dawnego Egiptu" Bolesława Prusa

"Rozdziobią nas kruki, wrony..." Stefana Żeromskiego

wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny i Tadeusza Gajcego

"Ludzie, którzy szli" Tadeusza Borowskiego

wiersze Stanisława Balińskiego, Czesława Miłosza, Jana Polkowskiego, Wojciecha Wencla,

"Drogi donikąd" Józefa Mackiewicza

opowiadanie z "Raportu o stanie wojennym" Marka Nowakowskiego

wybrane utwory okresu stanu wojennego

Za nami pierwsze z trzech spotkań online dot. zmian w podstawie programowej. Dzisiejsze spotkanie dotyczyło propozycji eksperckiej w zakresie języka polskiego, historii i WOS-u. 📚👉🏽 Prekonsultacje w formule spotkań online umożliwiają wysłuchanie ekspertów przygotowujących… pic.twitter.com/frxiGTUkNV— Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOVPL) February 19, 2024